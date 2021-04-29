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Son dakika: PKK'ya "pençe" darbesi! Terör hedefleri böyle vuruldu

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla kuzeyindeki terör hedeflerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Kara Kuvvetlerimize ait ateş destek vasıtaları, tespit edilen terör hedeflerini etkili şekilde vuruyor." denildi.

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Giriş Tarihi: 29.04.2021 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla Irak kuzeyinde tespit edilen hedeflerin etkili şekilde vurulduğunu ve terör hedeflerininin yerle bir edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında terör hedeflerini etki altına almaya devam ettiği belirtilerek, "Kahraman komandolarımız Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki zorlu arazi şartlarında operasyonlara devam ederken, keşif gözetleme vasıtalarımızla belirlenen hedefler de hem havadan hem de karadan etkili şekilde vuruluyor. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Kara Kuvvetlerimize ait ateş destek vasıtaları teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. " denildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 42'YE YÜKSELDİ
Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan'da yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 5 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi.

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