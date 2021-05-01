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İletişim Başkanı Altun'dan Kıbrıs sorunuyla ilgili flaş açıklama

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sorunuyla alakalı Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu. Altun, "Ada'daki Türk varlığını yok sayarak Kıbrıs sorunu çözülemez. Kıbrıs’ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdır." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 01.05.2021
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İletişim Başkanı Altun'dan Kıbrıs sorunuyla ilgili flaş açıklama

Altun, Twitter'dan sorununa ilişkin paylaşımda bulundu.

Yıllardır çözülemeyen Kıbrıs sorununun 'nin ortaya koyduğu güçlü iradeyle uluslararası alanda daha hakkaniyetli şekilde tartışıldığını vurgulayan Altun, "Ada'daki Türk varlığını yok sayarak Kıbrıs sorunu çözülemez. Kıbrıs'ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan, Kıbrıs sorununu, geçmiş dönemden bugüne yapılan ve sonuçsuz kalan müzakereler ile 'nin Kıbrıs meselesindeki rolünü anlatan bir videoya da yer verdi.

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