Milli Savunma Bakanı Akar harekat bölgesinde... | A Haber muhabiri detayları aktardı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'a gitti. Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği harekat bölgesinde incelemelerde bulundu. A Haber muhabiri Ahmet Çelik, canlı yayında son dakika gelişmesinin ayrıntılarını aktardı.

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