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Son dakika | Milli Savunma Bakanı Akar ve Kuvvet Komutanları Irak sınırında...

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Giriş: 01.05.2021 22:50
Güncelleme:01.05.2021 22:50
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'a gitti. Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'a gitti.
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