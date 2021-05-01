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Son dakika | Milli Savunma Bakanı Akar ve Kuvvet Komutanları Irak sınırında...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'a gitti. Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'a gitti.