Son dakika: Bayramdan sonra tam açılmama mı geliyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

KAPANMA SONRASI KONTROLLÜ GEÇİŞ

Tam kapanmadan sonra tam açılma mı olacak? Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?

Bunun dengeli bir süreç olmasını ama pratik hayatı da zorlayan bir süreç olmaması için kontrollü geçişin daha anlamlı olacağını düşünüyorum.

Yaz aylarıyla birlikte tünelin ucunda bir ışık görüyor musunuz?

Önümüzdeki dönemin tedbirlere uyumla birlikte ve yoğun aşılamayla daha kontrollü, daha dengeli, salgının etkisinin daha azaldığı bir döneme geçeceğimize inanıyorum. Yaz dönemi bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Vaka sayılarının bayram sonrası belli bir düzeye doğru iniş göstermesi ve bunun devamında kontrollü bir geçiş dönemiyle sürdürülmesi ve Haziran sonunda 40 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılamasını sağlamakta kararlıyız. Devamında 18 yaş üstünü aşılamayı sağlayabilirsek, yaz döneminin daha kontrollü geçeceğine inanıyorum. Hem tedbirler hem yaygın aşılama birlikte olacak.