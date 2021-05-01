Son dakika | 1 Mayıs provokatörleri yine sahnede! Polis geçit vermedi
Son dakika haberi...1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı. İlk olarak Mecidiyeköy'de toplanan bir grup Taksim'e yürümek istedi. Polis grubun yürüyüşüne için vermedi. Gruptaki yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı. Bir başka grup ise Tarlabaşı'ndan Taksim'e gitmeye çalıştı. Ancak bu gruptakiler de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polisin Taksim ve çevresinde önlemleri sürüyor.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı.
PROVOKATÖRLER TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEDİ
İlk olarak Mecidiyeköy'de toplanan bir grup provokatör Taksim'e yürümek istedi.
Polis grubun yürüyüşüne için vermedi. Gruptaki yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.
Bir başka grup ise Tarlabaşı'ndan Taksim'e gitmeye çalıştı. Ancak bu gruptakiler de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Polisin Taksim ve çevresinde önlemleri sürüyor.
ŞİŞLİ'DE TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUPTAKİLER GÖZALTINA ALINDI
Şişli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle pankart açıp slogan atarak yürüyen gruptaki 15 kişi gözaltına alındı.
Şişli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir grup, pankart açıp slogan attı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün marketler açık mı? 1 Mayıs Cumartesi marketler kaçta açılacak, kapanacak? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri...
- YÖK son dakika açıklamaları: Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Yüz yüze...
- 1100 TL yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır? 1100 TL yardım ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? e-Devlet başvuru...
- Kurtlar Vadisi için tarih... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Oyunculardan paylaşım...
- Acun Ilıcalı kılıç gibi kesti, adım adım finale! Artık TV8 ekranlarında olmayacak! O detay kafa karıştırdı...
- Tarih belli oldu, hesaplara yatacak! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 zamlı emekli ikramiyesi...
- KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır? 3 yıl geri ödemesiz başvuru imkanı! Detaylar belli oldu...
- Bayram tadında müjde geldi! 100.000 liraya yakında ödeme imkanı! Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Yapı Kredi...
- Milyonlarca çalışan dikkat! SGK'dan uyarı geldi! O ödemelerde flaş değişiklik...
- Başvurana hemen ödeniyor! SSK, SGK ve Bağkur'lu emekliye 5 bin TL ödeme müjdesi! Aylık yüzde...
- Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) yükselişe geçecek mi? Beklentiler belli oldu...
- "Heybeti şaşırttı, ölümün nefesini hissetti" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı! Korkunun ayak sesleri...