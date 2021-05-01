01 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika | 1 Mayıs provokatörleri yine sahnede! Polis geçit vermedi

Son dakika haberi... nedeniyle 'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı. İlk olarak 'de toplanan bir grup Taksim'e yürümek istedi. Polis grubun yürüyüşüne için vermedi. Gruptaki yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı. Bir başka grup ise Tarlabaşı'ndan Taksim'e gitmeye çalıştı. Ancak bu gruptakiler de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polisin Taksim ve çevresinde önlemleri sürüyor.

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Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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Son dakika | 1 Mayıs provokatörleri yine sahnede! Polis geçit vermedi

nedeniyle 'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı.

PROVOKATÖRLER TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEDİ
İlk olarak 'de toplanan bir grup provokatör Taksim'e yürümek istedi.

Polis grubun yürüyüşüne için vermedi. Gruptaki yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.

Bir başka grup ise Tarlabaşı'ndan Taksim'e gitmeye çalıştı. Ancak bu gruptakiler de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polisin Taksim ve çevresinde önlemleri sürüyor.

ŞİŞLİ'DE TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUPTAKİLER GÖZALTINA ALINDI
Şişli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle pankart açıp slogan atarak yürüyen gruptaki 15 kişi gözaltına alındı.

Şişli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir grup, pankart açıp slogan attı.

Kurtuluş'tan Osmanbey istikametine yürüyen gruba polis müdahale etti. Grup üyeleri gözaltına alındı. Sabahtan itibaren Şişli'de 40 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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