Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tam kapanma ve aşı açıklaması! Sputnik aşıları ne zaman geliyor? Hindistan varyantı tehlikeli mi? Gençler ne zaman aşılanacak?

BIONTECH AŞILARI DA GELECEK

Ayrıca dün Uğur Hoca ile tekrar görüştüğümde, mayıs ayı için 1 milyon doz daha aşının geleceğini, haziran için de 30 milyon doz aşı için sorun olmadığını, bu miktarda Uğur Hoca artırma için gayret içerisinde. Biontech için de 30 milyon dozluk bir anlaşmaydı, yeni dönemde bu 30 milyon doz anlaşmayı 90 milyon doza çıkarmış oluyoruz.