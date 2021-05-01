Son dakika | Millet İttifakı'nda büyük kavga! İP ve HDP arasında kılıçlar çekildi

Millet İttifakı'nı oluşturan İYİ Parti; ittifak ortağı HDP'nin, "Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin!" açıklamasına karşı sesini yükseltmeye başladı.



AĞIRALİOĞLU: "EĞER YÜZLEŞMEDEN BAHSEDECEKSENİZ ÖNCE PKK DENİLEN ALÇAKLIKLA YÜZLEŞECEKSINIZ!"

İYİ Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu; HDP'yi eleştirdi ve "Soykırım iftirası atan HDP: 'Eğer soykırımla yüzleşin diye ahlâksız bir teklif yapıyorsanız; size mevcut isimleriniz değil, Antranik, Tehliryan gibi Taşnakçı isimleri yakışır! Eğer yüzleşmeden bahsedecekseniz önce PKK denilen alçaklıkla yüzleşeceksiniz!'" ifadelerini kullandı.





KENANOĞLU: "YAVUZ İT HAVLAMIŞ YİNE…!"

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ise, isim vermeden Yavuz Ağıralioğlu'nu eleştirdi ve "Yavuz it havlamış yine…!" iddiasında bulundu.

Ali Kenanoğlu, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine yeni paylaşımda bulundu ve "'Yavuz İt' bir kavramdır. Türkçeyi Türk Atasözlerini bilenler bunu bilir. Bir kişiyi değil bir tanımı ifade eder. Bu tanıma uyduğunu düşünen herkes üzerine alınabilir" iddiasında bulundu.





HDP'DEN BÜYÜK ALÇAKLIK! TÜRKİYE'Yİ SOYKIRIM YAPMAKLA SUÇLADI

HDP Genel Merkez Yürütme Kurulu; ülkemizi soykırım yapmakla suçlamıştı.

HDP Genel Merkez Yürütme Kurulu 24 Nisan 2021 tarihinde yaptığı açıklamada; "Türkiye Ermeni Soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı. 106'ncı yıldönümünde bu toprakların kadim halkı olan Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımı, yaşanmış olan büyük felaketi ve insanlık trajedisini yüreğimizde hissediyor, katledilenleri saygı ve rahmetle anıyoruz" iddiasında bulundu.



KILIÇDAROĞLU, AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU HDP'YE SESSİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun; HDP Genel Merkez Yürütme Kurulu'nun ülkemizi soykırım yapmakla suçlamasına sessiz kalması dikkat çekti.