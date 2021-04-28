Son dakika: Bakan Koca kritik tabloyu açıkladı! İşte en çok artış yaşanan 5 il

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat" dedi.