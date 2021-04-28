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Son dakika: Bakan Koca kritik tabloyu açıkladı! İşte en çok artış yaşanan 5 il

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı , "Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; , , , ve . En çok azalan illerimiz ise, , , , ve ." dedi.

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Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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Son dakika: Bakan Koca kritik tabloyu açıkladı! İşte en çok artış yaşanan 5 il

Sağlık Bakanı , son 1 hatfa içinde vaka sayısı en çok artan illerin , , , ve ; en çok azalan illerin ise , , , ile olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat" dedi.



Bakan Koca, paylaşımında ayrıca illerdeki vaka artışını ve azalışını gösteren grafiklere yer verdi.

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