Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 ile ilişkin detayları açıkladı! Vaka sayılarında ciddi düşüş!

ÖNEMLİ BİR DÜŞÜŞ YAŞANDI

Kısıtlamalar ile birlikte vaka sayılarında zirveyi gördüğü günden bugüne önemli bir düşüş yaşanmıştır. Sıkılaştırılmış kısıtlamalar ile vaka sayısındaki düşüş hızı da daha da artacağı öngörülmektedir. Kısıtlamalara uyum iyi seviyede başladı, böyle devam etmesi halinde bayram sonrasında çok daha öngörülebilir planlar yapabileceğiz.