Son dakika: 17 günlük tam kapanma! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

"HEDEFİMİZ HASTANE YÜKÜNÜ HER GEÇEN GÜN AZALTMAK"

Antalya'da şu an yatak doluluk oranımız yüzde 47.7'ye yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.3'e düşmüş oldu. Antalya hemşehrilerimizin de ilgisiyle aşılama programını başarıyla yürüten illerimizden.

65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranı Antalya'da yüzde 85. Salgını yenebilmek için etkili bir aşılama oranına ulaşmak zorundayız. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum.

Buradan Antalya, Burdur ve Isparta'da yaşayan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Sizin için gün boyunca buradayız. Akşam toplantımızın sonuçlarıyla sizi bilgilendireceğiz. Yoğun mücadeleniz bizleri gerçek bir bayrama çıkaracaktır. Hepinize teşekkür ediyorum.