Son dakika: 17 günlük tam kapanma! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre 17 günlük tam kapanma başladı... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni bir pik dönemi yaşadık. Alınan kısıtlamayla bir miktar düşüş olsa da istediğimiz gibi olmadı. Tam kapanma bir zaruret oldu. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz. Vaka sayılarının düştüğü bir bayramı yaşammak istiyoruz. Vaka sayılarında hızlı düşüşün sağlanacağına inanıyorum." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Antalya Valiliği ziyareti ardından koronavirüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Antalya'da bugün yapacağımız çalışmada hem yerinde incelemelerde bulunacağız hem de çevre illeri değerlendireceğiz. Antalya'daki çalışmalarımıza sayın valimizle de görüşerek genel bir durum değerlendirmesi yaparak başladık. Son haftalardaki artış nedeniyle tam kapanma tedbirlerine geçmek zorunda kalındı.
İki haftadır uygulanan tedbirlerin düşüş hızını sağlayamaması sebebiyle 17 günlük bir kapama dönemiyle vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyorum.
"YENİ BİR PİK DÖNEMİ YAŞADIK"
Pandeminin Antalya'daki seyrini sayın Valimizle konuştuk. Antalya'daki sağlık hizmetlerinin sunulmasındaki durumu, sağlık alanındaki ihtiyaçları istişare etme fırsatı bulduk. 14 aydır büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında yeni bir pik dönemi yaşadık. Tam kapanma bir zaruret halini almıştı.
"BAYRAMI BAYRAM GİBİ YAŞAMAK İSTİYORUZ"
Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz. Vaka değişim hızlarını, vaka oranlarını iller bazında her hafta düzenli olarak yayınlamaktayız. Yürüttüğümüz sıkı koordinasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün Antalya'yı detaylarıyla değerlendireceğiz. Hedefimiz hasta sayımızı ve hastane yükünü her geçen gün azaltmak.
"HEDEFİMİZ HASTANE YÜKÜNÜ HER GEÇEN GÜN AZALTMAK"
Antalya'da şu an yatak doluluk oranımız yüzde 47.7'ye yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.3'e düşmüş oldu. Antalya hemşehrilerimizin de ilgisiyle aşılama programını başarıyla yürüten illerimizden.
65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranı Antalya'da yüzde 85. Salgını yenebilmek için etkili bir aşılama oranına ulaşmak zorundayız. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum.
Buradan Antalya, Burdur ve Isparta'da yaşayan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Sizin için gün boyunca buradayız. Akşam toplantımızın sonuçlarıyla sizi bilgilendireceğiz. Yoğun mücadeleniz bizleri gerçek bir bayrama çıkaracaktır. Hepinize teşekkür ediyorum.
ANTALYA'DAYIZ.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 30, 2021
17 günlük kapanmanın ilk gününde, Antalya, Isparta ve Burdur illerimizle, salgın süreci üzerine durum değerlendirmesi yapacağız. pic.twitter.com/70ZT7jne0o
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