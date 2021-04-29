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Son dakika: MSB duyurdu! PKK'ya "pençe" darbesi: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi

'ın kuzeyindeki ve Avaşin-Basyan'da yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 5 terörist SİHA’larla etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi.

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Giriş Tarihi: 29.04.2021 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021
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Son dakika: MSB duyurdu! PKK'ya pençe darbesi: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi

Milli Savınma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA'larımız ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

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