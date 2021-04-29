Son dakika: MSB duyurdu! PKK'ya "pençe" darbesi: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi

Milli Savınma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA'larımız ile etkisiz hâle getirildi." denildi.



Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist SİHA'larımız ile etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi.#MSB #TSK pic.twitter.com/3YFziLM2Y2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 29, 2021