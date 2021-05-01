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Şırnak'ta hem havadan hem karadan askeri hareketlilik! Sınıra özel birlikler sevk edildi

'Pençe-Yıldırım' ve 'Pençe-Şimşek' ile 'Eren 13-Cudi-Besta' operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta, hem havadan hem karadan askeri hareketlilik yaşanıyor. Gece boyunca helikopter hareketliliğinin olduğu Şırnak'ta gündüz ise sınır hattına özel birlikler sevk edildi. Diyarbakır'dan kalkan savaş uçaklarıyla da terör hedefleri, yerle bir ediliyor.

Giriş Tarihi: 01.05.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 16:27
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Şırnak'ta hem havadan hem karadan askeri hareketlilik! Sınıra özel birlikler sevk edildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik 'Pençe-Yıldırım' ve 'Pençe-Şimşek' ile 'Eren-13 Cudi-Besta' operasyonlarının yürütüldüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik sürüyor.

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Şırnak'ta hem havadan hem karadan askeri hareketlilik! Sınıra özel birlikler sevk edildi

Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndan kalkan Sikorsky helikopterlerle operasyon bölgesine personel taşınırken, 'ATAK' tipi taarruz helikopterleriyle ise teröristlere ait hedefler, ateş altına alındı.

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Şırnak'ta hem havadan hem karadan askeri hareketlilik! Sınıra özel birlikler sevk edildi

Gece boyunca helikopter hareketliliği yaşanırken, günün erken saatlerinde ise Şırnak'tan 'Pençe- Yıldırım' ve 'Pençe- Şimşek' operasyonlarının sürdüğü sınıra da onlarca araçla özel birlikler sevk edildi.

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Şırnak'ta hem havadan hem karadan askeri hareketlilik! Sınıra özel birlikler sevk edildi

Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarıyla komando birlikleri, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde teröristlerin barınma alanlarını tarıyor.

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Şırnak'ta hem havadan hem karadan askeri hareketlilik! Sınıra özel birlikler sevk edildi

Teröristlerin kullandıkları mağara ve sığınaklar, bir daha kullanılmayacak şekilde tahrip edilirken, tespit edilen el yapımı patlayıcılar da Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha Timleri (METİ) tarafından imha ediliyor.