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Son dakika: İçişleri Bakanlığı Türk Tabipler Birliği'nin iddiasını yalanladı

İçişleri Bakan Yardımcısı , ’nin sağlıkçılara ceza kesildiğini iddiasını yalanladı. İnce, TBB'nin iddiasıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “ dezenformasyon yapmaktadır. Sağlık çalışanlarımız sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftırlar. Sadece kimlik kartlarını ibraz etmelerinin yeterli olduğu konusunda kolluk birimlerine talimat verileli 3 gün oldu” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı Türk Tabipler Birliği'nin iddiasını yalanladı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce; Türk Tabipleri Birliği'nin sağlıkçıların sağlık kuruluşlarına ulaşımda izin belgesi yokluğu nedeniyle ceza kesildiğini iddiasını yalanladı.

İNCE: "SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARINDAN MUAFTIR"
İnce; "Türk Tabipler Birliği dezenformasyon yapmaktadır. Sağlık çalışanlarımız sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftırlar. Sadece kimlik kartlarını ibraz etmelerinin yeterli olduğu konusunda kolluk birimlerine talimat verileli 3 gün oldu. Bu süreçte fedakarca çalışan sağlıkçılarımızın haklarını ödeyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Türk Tabipleri Birliği; "Emeklerinin karşılığı verilmeden pandeminin tüm yükü sağlıkçıların omuzlarına yüklenmişken; sağlık kuruluşlarına ulaşımda izin belgesi yokluğu nedeniyle ceza kesiliyor. Türkiye'nin her yerinde her zaman ve her güzergahta sağlık çalışanı kimliği yeterli görülmelidir" iddiasında bulunmuştu.

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