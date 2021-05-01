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TSK tarafından Kuzey Irak’a yapılan Pençe Operasyonu’ndan yeni görüntüler

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Giriş: 01.05.2021 21:02
Güncelleme:01.05.2021 21:45
Irak’ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek Operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı operasyonlara ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

Metina bölgesini hedef alan operasyonda, terör örgütünün kullandığı mağaralara girildi.

Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da sosyal medya hesaplarından operasyonlara ilişkin yeni görüntüler paylaştı. O görüntülerde Mehmetçiğin operasyon anları yer alıyor.

Pençe-Şişek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları 23 Nisan 2021'de başladı ve şuana kadar 42 terörist etkisiz hale getirildi.

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Pençe Operasyonu’ndan yeni görüntüler
Pençe Operasyonu’ndan yeni görüntüler
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