Sağlık Bakanlığı 1 Mayıs 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu | Tam kapanma sonrası son durum (SON DAKİKA HABERLERİ)
SON DAKİKA HABERLERİ | Türkiye koronavirüs ile mücadele kapsamında 17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanmaya gitti. Tam kapanmanın 2. gününde vaka ve vefat sayılarında düşüş eğilimi gerçekleşti mi? Büyük şehirlerden Anadolu’ya akın eden milyonlarca vatandaşlar Ramazan Bayramını memleketlerine ya da yazlıklarında geçirme yolunu seçti. Öte yandan Sağlık Bakanlığı 1 Mayıs 2021 tarihinin koronavirüs vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Peki, Türkiye’nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu. Detaylar ahaber.com.tr'de...
SON DAKİKA KOVİD-19 TABLOSU | Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin coronavirüs (Covid-19) vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 1 Mayıs 2021'e ait tabloyu duyurdu. Peki, 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 1 Mayıs 2021 tarihinde Kovid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu?
İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu...
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
VAKA VE VEFATLARDA DÜŞÜŞ VAR
Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 615 oldu.
Son 24 saatte 81 bin 302 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 405 bin 199'a yükseldi.
AĞIR HASTA SAYISI...
Test sayısı 47 milyon 504 bin 193'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 849 bin 408, vefat sayısı 40 bin 504, ağır hasta sayısı 3 bin 525 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN COVID-19 TABLOLARI
30 NİSAN
29 NİSAN
28 NİSAN
27 NİSAN
26 NİSAN
25 NİSAN
24 NİSAN
23 NİSAN
22 NİSAN
21 NİSAN
20 NİSAN
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