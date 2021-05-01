Sağlık Bakanlığı 1 Mayıs 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu | Tam kapanma sonrası son durum (SON DAKİKA HABERLERİ)

SON DAKİKA KOVİD-19 TABLOSU | Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin coronavirüs (Covid-19) vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 1 Mayıs 2021'e ait tabloyu duyurdu. Peki, 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 1 Mayıs 2021 tarihinde Kovid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu?

İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU