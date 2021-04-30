Son Dakika: Pençe Yıldırım Harekatı'ndan acı haber! 2 asker şehit oldu

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarfından yapılan yapılan açıklama:

"Irak'ın kuzeyinde icra edilen PENÇE YILDIRIM Harekâtı kapsamında 28 Nisan 2021 tarihinde güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırı neticesinde yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur.