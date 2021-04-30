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Son Dakika: Pençe Yıldırım Harekatı'ndan acı haber! 2 asker şehit oldu

Son dakika haberine göre... , 'nda görevli Uzman Çavuş ve Sözleşmeli Er 'ın şehit düştüğünü açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Son Dakika: Pençe Yıldırım Harekatı'ndan acı haber! 2 asker şehit oldu

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarfından yapılan yapılan açıklama:

"Irak'ın kuzeyinde icra edilen PENÇE YILDIRIM Harekâtı kapsamında 28 Nisan 2021 tarihinde güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırı neticesinde yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur.

PENÇE YILDIRIM Harekâtı kapsamında icra edilen ikmal faaliyeti sırasında, 30 Nisan 2021 tarihinde helikopterden iniş esnasında bir kahraman silah arkadaşımız düşme sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur."

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