Son Dakika: Pençe Yıldırım Harekatı'ndan acı haber! 2 asker şehit oldu
Son dakika haberine göre... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım Harekatı'nda görevli Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı ve Sözleşmeli Er Müslüm Toprak'ın şehit düştüğünü açıkladı.
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarfından yapılan yapılan açıklama:
"Irak'ın kuzeyinde icra edilen PENÇE YILDIRIM Harekâtı kapsamında 28 Nisan 2021 tarihinde güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırı neticesinde yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur.
PENÇE YILDIRIM Harekâtı kapsamında icra edilen ikmal faaliyeti sırasında, 30 Nisan 2021 tarihinde helikopterden iniş esnasında bir kahraman silah arkadaşımız düşme sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur."
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün marketler kaça kadar açık? 30 Nisan Cuma tam kapanma marketler saat kaçta kapanacak?
- Son dakika: Tam kapanma destek ödemeleri açıklandı! Yeni destek programı içeriği neler? Kimler faydalanacak?
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? 2021 işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Başkan Erdoğan açıkladı
- Tam kapanmada nereler açık, yasaktan kimler muaf? Sokağa çıkma yasağında hangi iş yerleri açık olacak?
- Diyanet son dakika: 30 Nisan Cuma namazı var mı? Tam kapanmada camilerde Cuma namazı kılınacak mı, yasak mı?
- Bugün kaça kadar yasak var? 30 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Genelge ile duyuruldu
- Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Çalınan Instagram hesabı geri alma yolları...
- La Casa De Papel için flaş iddia... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon fragmanı...
- Sadakatsiz'de ayrılık iddiaları bitmiyor! Bu kez o isim topun ağzında! Kafaları karıştıran hamle...
- Uzman isimden korkutan uyarı! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İstanbul depremi için büyüklük beklentisi...
- İkinci el fiyatları için kritik açıklama... Devam ederse fiyatlar artacak! Uzman isimler uyardı...
- Faizler inişe geçti, iştahlar kabardı! Araba almak isteyenlere müjde! Toyota, Renault, Fiat, Mercedes, Opel, Peugeot...