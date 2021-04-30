Kısıtlamadan muaf olanlar dikkat! İzin belgeleri değişti

BİR DEFAYA MAHSUS 3 GÜNLÜK İZİN KÂĞIDI

E-başvuru sisteminde erişim hatası, geçici durumlar nedeniyle görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla 3 gün için geçerli olmak kaydıyla örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/ firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek.