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17 günlük tam kapanma sonrası İstanbul'da semt pazarında korkutan kalabalık

A Haber
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Giriş: 29.04.2021 17:24
Güncelleme:29.04.2021 17:31
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirileri kapsamında 81 il genelinde 29 Nisan saat 19'dan 17 Mayıs'a kadar tam kapanmaya gidiliyor. Bu süreçte semt pazarları kapalı olacak olması nedeniyle vatandaşlar akın etti. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek canlı yayında son durumu aktardı. Öte yandan Ayçiçek, kısıtlama süresince bakkalların, manav, kasap ve kuruyemişçilerin açık olacağını hatırlattı.

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