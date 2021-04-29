17 günlük tam kapanma sonrası İstanbul'da semt pazarında korkutan kalabalık

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirileri kapsamında 81 il genelinde 29 Nisan saat 19'dan 17 Mayıs'a kadar tam kapanmaya gidiliyor. Bu süreçte semt pazarları kapalı olacak olması nedeniyle vatandaşlar akın etti. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek canlı yayında son durumu aktardı. Öte yandan Ayçiçek, kısıtlama süresince bakkalların, manav, kasap ve kuruyemişçilerin açık olacağını hatırlattı.

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