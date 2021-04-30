Son dakika: İstanbul’da katliam böyle önlendi
Son dakika haberi... Hain terör örgütü PKK'nın İstanbul'da planladığı bombalı eylem önlendi. Eylem hazırlığındaki teröristlerin yeni görüntüleri çıktı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş o bölgeden aktardı. Teröristlerin kıyafet oyunu böyle görüntülendi.
İstanbul'da bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan bölücü terör örgütü PKK üyelerinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki görüntülerde, kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri belirlendi.
O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
TERÖRİSTLERİN KIYAFET OYUNU
Otogardaki çarpıcı görüntülerde, teröristlerin peronlara ayrı ayrı geldikleri ve telefon trafiğinden sonra tuvalete grip farklı kıyafetlerle çıktıkları görülüyor.
Görüntülerde, İ.Z. isimli terörist, 28 Nisan'da saat 14.21 sıralarında 15 Temmuz Demokrasi Otogarında 37 nolu perona giriş yapıyor. Saat 14.31'de diğer terörist Y.S. aynı perona geliyor. Peron içerisinde yaklaşık olarak 5 dakika kalan ikili, kıyafetlerini değiştirdikten sonra dışarı çıkarak ters istikametlere doğru ilerliyor.
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