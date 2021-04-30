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Son dakika: İstanbul’da katliam böyle önlendi

Son dakika haberi... Hain terör örgütü PKK'nın 'da planladığı bombalı eylem önlendi. Eylem hazırlığındaki teröristlerin yeni görüntüleri çıktı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş o bölgeden aktardı. Teröristlerin kıyafet oyunu böyle görüntülendi.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Son dakika: İstanbul’da katliam böyle önlendi

İstanbul'da bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan bölücü terör örgütü PKK üyelerinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Son dakika: İstanbul’da katliam böyle önlendi

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki görüntülerde, kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri belirlendi.

Son dakika: İstanbul’da katliam böyle önlendi

O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Son dakika: İstanbul’da katliam böyle önlendi

TERÖRİSTLERİN KIYAFET OYUNU

Otogardaki çarpıcı görüntülerde, teröristlerin peronlara ayrı ayrı geldikleri ve telefon trafiğinden sonra tuvalete grip farklı kıyafetlerle çıktıkları görülüyor.

Son dakika: İstanbul’da katliam böyle önlendi

Görüntülerde, İ.Z. isimli terörist, 28 Nisan'da saat 14.21 sıralarında 15 Temmuz Demokrasi Otogarında 37 nolu perona giriş yapıyor. Saat 14.31'de diğer terörist Y.S. aynı perona geliyor. Peron içerisinde yaklaşık olarak 5 dakika kalan ikili, kıyafetlerini değiştirdikten sonra dışarı çıkarak ters istikametlere doğru ilerliyor.

Son dakika: İstanbul’da katliam böyle önlendi

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