Tam kapanmaya saatler kala Caddebostan Sahili doldu taştı! Eminönü'ne akın ettiler

Türkiye'de artış gösteren koronavirüs vakalarının ardından ülke genelinde 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak olan kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar Caddebostan Sahili'ne akın etti. Bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymayarak çimlerde oturması dikkat çekti. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar da Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'na akın etti. Hem ramazan hem de bayram alışverişi yapanlar çarşıda yoğunluğa neden olurken, esnaf satışlardan memnun kaldı. Eminönü'nde bulunan otopark da yoğunluk nedeniyle doldu taştı. Yoğunluk havadan böyle görüntülendi.