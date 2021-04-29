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Haberler Galeri Tam kapanmaya saatler kala Caddebostan Sahili doldu taştı! Eminönü'ne akın ettiler

Tam kapanmaya saatler kala Caddebostan Sahili doldu taştı! Eminönü'ne akın ettiler

Türkiye'de artış gösteren koronavirüs vakalarının ardından ülke genelinde 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak olan kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar Caddebostan Sahili'ne akın etti. Bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymayarak çimlerde oturması dikkat çekti. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar da Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'na akın etti. Hem ramazan hem de bayram alışverişi yapanlar çarşıda yoğunluğa neden olurken, esnaf satışlardan memnun kaldı. Eminönü'nde bulunan otopark da yoğunluk nedeniyle doldu taştı. Yoğunluk havadan böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 29.04.2021 16:58 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 17:03
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Tam kapanmaya saatler kala Caddebostan Sahili doldu taştı! Eminönü'ne akın ettiler
Tam kapanmaya saatler kala Caddebostan Sahili doldu taştı! Eminönü'ne akın ettiler

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs hastalığında vakaların artış göstermesiyle ülke genelinde 17 günlük tam kapanma kararı alındı. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine 17 gün boyunca ara verecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak olan kısıtlama öncesi İstanbul'da bazı vatandaşlar şehri terk ederek Anadolu'ya göç ederken bazı vatandaşlarsa İstanbul'da kalmayı tercih etti. Şehri terk etmeyen İstanbullular güneşli havanın da etkisiyle kısıtlamaya saatler kala sahillere akın etti. Caddebostan Sahili başta olmak üzere İstanbul sahilleri doldu taştı.

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Tam kapanmaya saatler kala Caddebostan Sahili doldu taştı! Eminönü'ne akın ettiler
Tam kapanmaya saatler kala Caddebostan Sahili doldu taştı! Eminönü'ne akın ettiler

Caddebostan sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu
Caddebostan Sahili'nde oluşan yoğunlukta bazı vatandaşlar salgına aldırış etmeden yürüyüş yaparken, bazı vatandaşlar ise banklarda sosyal mesafeyi unutarak sohbet etti.

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Tam kapanmaya saatler kala Caddebostan Sahili doldu taştı! Eminönü'ne akın ettiler
Tam kapanmaya saatler kala Caddebostan Sahili doldu taştı! Eminönü'ne akın ettiler

Çoğu vatandaşın maske taktığı görülürken, bazı vatandaşların maskesiz olması dikkat çekti.

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Tam kapanmaya saatler kala Caddebostan Sahili doldu taştı! Eminönü'ne akın ettiler
Tam kapanmaya saatler kala Caddebostan Sahili doldu taştı! Eminönü'ne akın ettiler

Ayrıca vatandaşların 17 günlük tam kapanmadan saatler önce sahillere akın etmesiyle sahil yolunda da uzun araç kuyrukları oluştu.

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Tam kapanmaya saatler kala Caddebostan Sahili doldu taştı! Eminönü'ne akın ettiler
Tam kapanmaya saatler kala Caddebostan Sahili doldu taştı! Eminönü'ne akın ettiler

Oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi.