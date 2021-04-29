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29 Nisan bu akşam kesintisiz yasak var mı, olacak mı? Perşembe tam kapanma ne zaman, saat kaçta başlıyor?

29 Nisan bu akşam kesintisiz yasak var mı, olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yer alan tam kapanma bu akşam başlıyor. Vatandaşlar tam kapanma ile sokağa çıkma yasağının saat kaçta başlayacağını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yasaktan muaf olanlar ise belli oldu. İşte, 29 Nisan bu akşam kesintisiz yasak var mı, olacak mı? Perşembe tam kapanma ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Giriş Tarihi: 29.04.2021 17:54
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29 Nisan bu akşam kesintisiz yasak var mı, olacak mı? Perşembe tam kapanma ne zaman, saat kaçta başlıyor?

29 Nisan bu akşam kesintisiz yasak var mı, olacak mı? Perşembe tam kapanma ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 17 günlük sokağa çıkma yasağı bu akşam başlayacak. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile muafiyet listesinde yer alan kişiler ve işyerleri belli oldu. Tam kapanma sürecinde market, fırın, banka ve bakkaların çalışma saatleri merak ediliyor. İşte, 29 Nisan bu akşam kesintisiz yasak var mı, olacak mı? Perşembe tam kapanma ne zaman, saat kaçta başlıyor?

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29 Nisan bu akşam kesintisiz yasak var mı, olacak mı? Perşembe tam kapanma ne zaman, saat kaçta başlıyor?

TAM KAPANMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

"29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir."

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29 Nisan bu akşam kesintisiz yasak var mı, olacak mı? Perşembe tam kapanma ne zaman, saat kaçta başlıyor?

"Salgın başladığından beri filyasyon ekipleriyle yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum" diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamaların ana başlığı şöyle:

1. SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

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29 Nisan bu akşam kesintisiz yasak var mı, olacak mı? Perşembe tam kapanma ne zaman, saat kaçta başlıyor?

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

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29 Nisan bu akşam kesintisiz yasak var mı, olacak mı? Perşembe tam kapanma ne zaman, saat kaçta başlıyor?

1.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.