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29 Nisan bu akşam kesintisiz yasak var mı, olacak mı? Perşembe tam kapanma ne zaman, saat kaçta başlıyor?
29 Nisan bu akşam kesintisiz yasak var mı, olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yer alan tam kapanma bu akşam başlıyor. Vatandaşlar tam kapanma ile sokağa çıkma yasağının saat kaçta başlayacağını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yasaktan muaf olanlar ise belli oldu. İşte, 29 Nisan bu akşam kesintisiz yasak var mı, olacak mı? Perşembe tam kapanma ne zaman, saat kaçta başlıyor?
Giriş Tarihi: 29.04.2021 17:54
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