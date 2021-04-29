29 Nisan bu akşam kesintisiz yasak var mı, olacak mı? Perşembe tam kapanma ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 17 günlük sokağa çıkma yasağı bu akşam başlayacak. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile muafiyet listesinde yer alan kişiler ve işyerleri belli oldu. Tam kapanma sürecinde market, fırın, banka ve bakkaların çalışma saatleri merak ediliyor. İşte, 29 Nisan bu akşam kesintisiz yasak var mı, olacak mı? Perşembe tam kapanma ne zaman, saat kaçta başlıyor?