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Türkiye'de de görülen Hindistan varyantıyla ilgili canlı yayında korkutan uyarı! Tam kapanma sonrası...

A Haber
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Giriş: 29.04.2021 17:44
Güncelleme:29.04.2021 17:47
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim kurulu toplantısı sonrası yapığı açıklamada Hindistan varyantının İstanbul'da 5 kişide tespit edildiği ve bu kişilerin izolasyon altına alındığını açıklamıştı. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, A Haber canlı yayınında bu varyantında İngiliz varyantı gibi hdünyada hzla yayılmaya başladığını duyurdu. Peki Hindistan varyantı nedir? Daha mı ağır hastalık yapıyor? Bugüne kadar hangi ülkelerde görüldü?

A Haber canlı yayınında Türkiye'de de görülen Hindistna varyantıyla ilgili İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, canlı yayında bu mutasyonun bütün dünyaya yayılmaya başladığını duyurdu.

Erk, ABD, Singapur, Çin ve Japonya'da da görülen bu mustasyonun İngiliz varyantı gibi çok hızlı yayılma potansiyelinin olduğunu belirtti. 17 günlük tam kapanma sonrasında iller arasındaki hareketliliğe dikkat çeken Erk, kısıtlama sonrası kötü bir durumla karşılaşmamak için vatandaşları tedbirlerden ödün vermemeye davet etti.

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