Son dakika: Vebitcoin soruşturması! Müşterilerinin hesapları 1 ay önce bloke edilerek içi boşaltılmış





'DİYARBAKIR'DA 300 KİŞİ 200 MİLYON LİRA DOLANDIRILMIŞ'



Mağdur avukatlarından Esra Çevik ise 23 Nisan tarihi itibarıyla Diyarbakır'dan kendilerine ulaşan ve toplam 200 milyon lira dolandırıldıklarını iddia eden mağdurlara hukuki süreçte yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi. Mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında insanların ümitsiz olduğunu ifade eden Çevik, şöyle konuştu:



"23 Nisan akşamı İlker Baş'ın CEO'su olduğu Vebitcoin sitesinde faaliyetin durdurduğuna ilişkin açıklama yapılınca, bize ulaşan yüzlerce kişi oldu. Herkes farklı mağduriyetler içinde, kişi başı 1000, 800 bin gibi, yalnızca Diyarbakır'da 300'ün üzerinde bana ulaşan kişi var. Hukuki yol için de 30'un üzerinde kişiyle irtibat kurduk. Sadece Diyarbakır'dan bize ulaşan mağdurların hesabı yapıldığında 200 milyon lira üzerinde mağduriyet söz konusu. Bu mağduriyetlerin nasıl giderileceğine ilişkin insanlar çok ümitsizler. Herkesten duyduğumuz şey şu, 'Nasılsa kasalar boşaltıldı, nasılsa üzerine kayıtlı hiçbir şey yok' şeklinde. İnsanlar hem paralarını kaybettiler hem dava yolu çok pahalı, çünkü kaybettiği tutarlar üzerinden harç ödeyecekler hem de tünelin ucunda hiçbir ışık göremiyorlar, açıkçası en acı durum bu. İnsanlar şunu soruyorlar, İlker Baş neden kaçmadı? Zaten bizim savcılığa sunduğumuz dosya ekinde yer alan yurt dışı hesap hareketlerini gösterir görüntüler var, sadece 20 Nisan ile 23 Nisan arasında milyarlık bir boşaltma söz konusu. Daha sonra 23 Nisan'da kasa tamamen boşalınca kendisi gidip teslim oluyor. Ayda 1,5 milyon kazandığını söyleyen, eğlence görüntüleri her yerde paylaşılan bir kişinin nasıl olur da üzerine kayıtlı hiçbir şeyi olmaz. Aleni şekilde, gözümün içine baka baka 'ben sizi dolandırdım ve elinizden hiçbir şey gelmiyor' diyor. Ancak kanuni çerçevede elimizden gelen ne varsa yapmayı denedik, denemeye devam edeceğiz."