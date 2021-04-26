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Kripto para platformu Vebitcoin soruşturmasında son dakika gelişmesi! 4 kişi tutuklandı

Son dakika... 'da, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.04.2021 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021
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Kripto para platformu Vebitcoin soruşturmasında son dakika gelişmesi! 4 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler şirket yöneticisi İ.B, şirket ortağı eşi G.B. ve 2 şirket çalışanı, ifade işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildi.

Zanlılar, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, 23 Nisan'da işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu 'in, Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etmiş ve Vebitcoin firması ve yöneticileri hakkında inceleme başlatmıştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca da Vebitcoin'in yürüttüğü işlemlerle ilgili mağduriyetler bulunduğu iddiaları üzerine "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatılmış, şirket merkezinde ve bir kısım adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerine müteakiben şirket yöneticisi ve çalışanları olan 4 kişi 24 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

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