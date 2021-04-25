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Vebitcoin soruşturması sürüyor! Aylık geliri 1 milyon 500 bin lirayı bulan şirketteki 4 kişi gözaltında

'da işlemlerini durdurduğunu duyuran kripto para şirketi soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor. Aylık gelirinin 1 milyon 500 bin lira civarında olduğu bilinen şirketin 90 binden fazla kayıtlı kullanıcısı bulunuyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan Vebitcoin'in Türkiye'deki hesaplarını bloke etmişti.

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Giriş Tarihi: 25.04.2021 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021
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Vebitcoin soruşturması sürüyor! Aylık geliri 1 milyon 500 bin lirayı bulan şirketteki 4 kişi gözaltında

'da, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Siber Suçlar Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler şirket yöneticisi İ.B, şirket ortağı eşi G.B. ve 2 şirket çalışanın ifade işlemleri sürüyor.

İ.B'nin ilk ifadesinde, şirketine ait site üzerinden alış ve satışlara aracılık ederek komisyon olarak tabir edilebilecek şekilde kar sağladığını söylediği öğrenildi.

Aylık gelirinin ortalama 1 milyon 500 bin lira civarında olduğunu, şirketinde 90 binin üzerinde kayıtlı kullanıcı bulunduğunu ifade eden İ.B'nin, adlı kripto para borsasının sahibi kaçınca müşterilerinin korku ve paniğe kapılarak bakiyelerini hızlı şekilde çekmek istediğini dile getirdiği kaydedildi.

Faaliyetlerini 23 Nisan'da sonlandırma kararı verdiğini ve birkaç kullanıcıya, ofisine gelerek talep etmeleri üzerine ödeme yaptığını iddia eden İ.B'nin 23 Nisan'da şirketine ait internet sitesinde duyuru yayımlayarak şirketin faaliyetini sonlandırdığını ifade ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan, İ.B. 3 yıl önce Muğla merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda da gözaltına alındığı ve Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılandığı belirlendi.

İ.B. ve eşinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı da öğrenildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etmiş ve Vebitcoin firması ve yöneticileri hakkında inceleme başlatmıştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca da Vebitcoin'in yürüttüğü işlemlerle ilgili mağduriyetler bulunduğu iddiaları üzerine "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatılmış, şirket merkezinde ve bir kısım adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerine müteakiben şirket yöneticisi ve çalışanları olan 4 kişi dün gözaltına alınmıştı.

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