Vebitcoin soruşturması sürüyor! Aylık geliri 1 milyon 500 bin lirayı bulan şirketteki 4 kişi gözaltında

Aylık gelirinin ortalama 1 milyon 500 bin lira civarında olduğunu, şirketinde 90 binin üzerinde kayıtlı kullanıcı bulunduğunu ifade eden İ.B'nin, Thodex adlı kripto para borsasının sahibi kaçınca müşterilerinin korku ve paniğe kapılarak bakiyelerini hızlı şekilde çekmek istediğini dile getirdiği kaydedildi.

Faaliyetlerini 23 Nisan'da sonlandırma kararı verdiğini ve birkaç kullanıcıya, ofisine gelerek talep etmeleri üzerine ödeme yaptığını iddia eden İ.B'nin 23 Nisan'da şirketine ait internet sitesinde duyuru yayımlayarak şirketin faaliyetini sonlandırdığını ifade ettiği öğrenildi.