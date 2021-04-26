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Vebitcoin 'CEO'su İlker Baş'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberine göre; merkezli kripto para işlem platformu ’in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasının ardından gözaltına alınan şirketin CEO’su “Baron” lakaplı İlker Baş'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 26.04.2021 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021
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Vebitcoin 'CEO'su İlker Baş'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

adlı kripto para işlem platformu, İddia bayiliği, 'Zenginler Kulübü' adlı bir bahis sitesi aracılığı ile para toplayarak zimmetine geçiren Vebitcoin'in CEO'su 'nin gece kulüplerinde ve eğlence mekanlarında oryantal dansçılara para taktığı görüntüler, mağdurların parasını nasıl yediğini gösterdi.

FAALİYETLERİ DURDURULDU

Kripto para borsası 'in 20 Nisan'da bakım bahanesiyle faaliyetlerini durdurmasının ardından merkezli kripto para borsası Vebitcoin'in de faaliyetlerini durdurduğu belirlenmişti.

Firma faaliyetlerine içine girdiği finansal zor durumdan dolayı son verdiğini belirtirken şirketten yapılan açıklamada "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız." denilmişti.

Ripple pek çok kripto paranın aksine, madenciliği yapılamayan ve ledger adı verilen blockchain tabanlı defterlerin tamamen bir şirket tarafından yönetildiği bir dijital para birimidir. Kısaltması ise XRP'dir. Vebitcoin'de yer alan kripto paralardan bir tanesi.

Olayın ardından gözaltına alınan İlker B'nin eğlence mekanlarında oryantal dansçılara para taktığı görüntüler dikkat çekti.

MESAJLAR DALGA KONUSU OLMUŞTU

Vebitcoin'de yatırımı olan kullanıcıların uygulamaya erişememesinin ardından attıkları mesajlara verilen yanıtlar şok etkisi yarattı.

KARADAĞ'DAN VATANDAŞLIK ALMIŞ

Şirketin CEO'su İlker B.'nin 2 yıl önce Karadağ'dan vatandaşlık aldığı öğrenildi.


'PANİK YOK' TWEET'İ
Gözaltına alınan İlker B.'nin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu sürüyor. Muğla İl Emniyeti Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri süren İlker. B., ile eşi Güliz B.'nin yasa dışı bahis çetesinin 4 kişilik lider kadrosunda oldukları öğrenildi. Çeteye 3 yıl önce düzenlenen operasyonda İlker - Güliz B., çiftinin 34 kişiyle birlikte gözaltına alınıp, yasa dışı bahis çetesindeki faaliyetleri nedeniyle, Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz olarak yargılandıkları ortaya çıktı.


'BİR ANDA HERKES PARASINI İSTEYİNCE FAALİYETİ DURDURDUK'
23 Nisan'da gözaltına alınan İlker B.'nin Muğla Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam eden sorgusunda, "Ben birçok kişinin parasını ödedim. Thodex olayının ardından bizden kripto para alanlar paralarını istemeye başladı. Bir anda herkes saldırınca bizde faaliyetlerimizi durdurduk açıklaması yaptık" dediği öğrenildi. İfadesinde aylık geliri 1 milyon 500 bin lira olan 'Baron' lakaplı CEO' İlker B.'nin dansöz oynatırken görüntüleri ortaya çıktı. Mağdurlardan Emre Ural'ın Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde şüphelinin, oynattığı dansöze para takarken neşe tavırları dikkat çekti.


Öte yandan Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra Google Trends verilerine göre, Vebitcoin kelimesinin en çok arandığı iller arasında Muğla'nın ilk 5 içerisinde yer almaması dikkat çekti. Birinci sıradaki Hakkari'yi sırasıyla Siirt, Mersin, Edirne, Iğdır, Van, Kars, Ordu, Muğla ve Muş illeri takip etti.

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