Akılalmaz vurgun! Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer akıllara Mehmet Aydın ve Selçuk Parsadan'ı getirdi
Son dakika haberine göre; 2 milyar dolarlık Thodex ile başlayan vurgun zinciri Türkiye'nin gündemine damga vururken, yurt dışına kaçan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, geçmiş yıllarda yaşanan dolandırıcılık olayları akıllara geldi. Biri kurduğu sanal çiftlikle vatandaşı dolandıran Tosuncuk, diğeri devletin en üst kademesini telefonda sesini değiştirerek dolandıran Parsadan.
İnternet sistemlerini kapatan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına kaçtı. Kripto para ile yüzyılın vurgununu yapan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Interpol kırmızı bülten çıkardı. Özer'in vurgunu akıllara geçmiş yıllarda yapılan dolandırıcılıkları getirdi.
Son yılların en parlak dolandırıcılık hikâyelerinden biri Çiftlik Bank'tı. 27 yaşındaki Mehmet Aydın tarafından sosyal medya oyunu FarmVille'den esinlenerek kurulan Çiftlik Bank, parayı verene sanal inek, tavuk, yumurta ve yem sattı. Sistem çöktüğünde ise geride '200 bin lira yatırana ayda 50 bin lira kazanç' vaadiyle dolandırılan yaklaşık 100 bin kişi ve kasaya giren yaklaşık 500 milyon liranın hikâyesi kaldı.
Milliyet'in haberine göre Ağustos 2016'da Çiftlik Bank isimli oyunu kuran Mehmet Aydın namı diğer 'Tosuncuk' önce çevresindeki insanlara kurduğu sanal çiftlikte farklı altın değerlerine sahip çiftlik hayvanlarını satmaya başladı. Sanal olarak alınan tavuk, keçi, inekten para kazanmaya başlayan kişilerin sisteme başkalarını da dahil etmesiyle büyüyen zincir ilk başta kazandırdı. Üye sayısı kısa zamanda 500 bine ulaştı.
Kurulan internet sitesinde ise sistem şöyle anlatıldı; "Çiftlik Bank kendini ne kadar bir oyun olarak tanımlasa da aslında büyük karlar elde edebileceğiniz bir yatırım aracıdır. Yaptığınız gerçek yatırımlar ile çeşitli hayvanlar satın alabiliyorsunuz ve Çiftlik Bank sitesine yapacağınız düzenli ziyaretler ile gerçek para kazanıyorsunuz. Çiftlik Bank ise sizin yaptığınız yatırımları gerçek anlamda hayvan ve arazi satın alımları ile değerlendiriyor.
Sistemde hayvanların ömrü genel olarak 365 gündür. Saanen keçisi bu konuda istisnadır ve ömrü 700 gündür. Yatırdığınız tutarı 4-6 ay arasında geri almış oluyorsunuz ve bundan sonraki aylar kazandığınız her kuruş sizin kâr hanenize yazılıyor... Düzenli ve mantıklı bir şekilde Çiftlik Bank'ta vakit geçirdiğinizde yaptığınız 1000 TL'lik bir yatırım 1 sene sonra size en az 2200 TL olarak geri dönüyor. Maksimum seviyede faydalanmanız durumunda ise 1000 TL başına 2800 TL'ye kadar kazanabilirsiniz."
Bir süre para akışını devam ettiren sistem, kısa zamanda ödeme yapamamaya başlayınca çok sayıda mağdur, Tosuncuk lakaplı Aydın'dan şikâyetçi oldu. Başlatılan soruşturma sırasında Tosuncuk'un Uruguay'a kaçtığı yönündeki haberler ortaya çıkarken, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında önce Mehmet Aydın'ın hesabına 1.7 milyon lira aktarılan eşi Sıla Aydın ve şirket yöneticisi Cafer Çolak tutuklandı. Sıla Aydın bir süre sonra serbest kalırken, olayla ilgili hazırlanan iddianamede Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarına yönelik iade talepnamesi düzenlenen firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 4 ayrı suçtan 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapis cezası istendi.
Tosun her yerde
Tosuncuk lakaplı Aydın'ın nerede olduğu hâlâ bilinmiyor. Yurt dışında intihar ettiği iddiaları da var lüks hayat içinde Uruguay-Brezilya- Paraguay üçgeninde yaşadığı da. Sosyal medya üzerinden dolandırdığı kişilere de seslenmekten vazgeçmeyen Tosuncuk paraları ödeyeceğini söylese de aradan geçen zaman içerisinde hiçbir gelişme yaşanmadı. Zaman zaman lüks yaşamına dair fotoğraflar da ortaya çıkan Tosuncuk, İnterpol aracılığıyla da aranıyor.
ÖRTÜLÜ ÖDENEĞİ DOLANDIRAN İSİM: SELÇUK PARSADAN
Dolandırıcılık tarihinin en önemli isimlerinden biri dönemin Başbakanı Tansu Çiller'i dolandıran Selçuk Parsadan'dı. 80'li yıllarda bazı sanatçıların menajerliğini yapan Parsadan, 1993'te dolandırıcılık camiasına giriş yaptı. O dönemde sinema sanatçısı Perihan Savaş'ın adını kullanarak dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i, Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan'ı, iş adamı Adnan Polat'ı dolandıran Parsadan'ı 'zirveye taşıyan' olay ise örtülü ödenekten aldığı para oldu.
'SAF BAYAN' DEDİ
Parsadan, 2 Kasım 1995'te telefonda emekli Orgeneral Necdet Öztorun'un sesini taklit ederek dönemin Başbakanı Çiller'den "Kemalistler Derneği" için 5.5 milyar lira istedi. İstanbul'daki emekli subayların DYP için çalışarak binlerce oy toplayacağı vaadiyle istenen para ertesi gün Başbakanlık Örtülü Ödeneği'nden Parsadan'ın verdiği hesaba aktarıldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından hakkında soruşturma başlatılan Parsadan katıldığı televizyon programında Çiller için 'saf bayan' dedi. İzini kaybettiren Parsadan aylar sonra cep telefonunu kullanınca Balıkesir Altınoluk'ta olduğu anlaşıldı. Başlatılan operasyonda bölgedeki 4 bin ev tek tek arandı. 21 Mayıs'ta yakalanan Parsadan tutuklandı.
CEZAEVİNDE VURULDU
O dönemin manşetlerinden inmeyen Parsadan, yıllarca kamuoyunun gündeminden düşmedi. 1997'de Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Örtülü Ödenek davasından 6 yıl 3 ay, mahkemeye hakaretten 2 yıl ve başka bir dolandırıcılık davasından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Parsadan, Afyonkarahisar Cezaevi'nde kalırken karşı koğuşunda kalan Sabancı Suikastı davasının sanığı Mustafa Duyar'a yapılan silahlı saldırıda ağzından vurularak ağır yaralandı. Parsadan, Karagümrük Çetesi tarafından düzenlenen saldırının asıl hedefinin kendisi olduğunu öne sürdü. 4 yıl 8 ay 28 gün cezaevinde kalan Parsadan, omurilik kanserine yakalanarak 2006'da yaşamını yitirdi.
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