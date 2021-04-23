Kripto para dünyasını sarsan Thodex vurgunu! Kripto vurgunu nasıl yapıldı? A Haber canlı yayınında anlattı

"FAKİR YATIP ZENGİN KALKMA HAYALİ"

Konuyla ilgili olay yaşanmadan önce de yatırımcılara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Erdem, "Hep ikaz ettiğimiz hep uyardığımız bir konu bu kripto meselesi. Maalesef hepimizin şu anda etrafımızdaki herkesin gündeminde. Temelinde alın teri dökmeden çalışmadan hızla akşam fakir yatıp sabah zengin kalkma hayali var" ifadelerini kullandı.