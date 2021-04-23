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Kripto para dünyasını sarsan Thodex vurgunu! Kripto vurgunu nasıl yapıldı? A Haber canlı yayınında anlattı

Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunu kripto para borsası 'te ortaya çıktı. Şirketin sahibi 'in 2 milyar dolar kripto varlıkla 'a kaçtığı iddia edildi. Savcılığı soruşturma başlattı. MASAK şirketin hesaplarına el koydu. Peki kripto para dünyasını sarsan vurgun nasıl yapıldı? Nasıl başladı? Kimler katıldı? Çöküş belirtileri neydi? Paralar nasıl çıkar? Kripto vurgunu nasıl yapıldı? Mağdurlar ne yapacak? Ekonomi Müdürü , canlı yayınında tek tek anlattı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
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Kripto para dünyasını sarsan Thodex vurgunu! Kripto vurgunu nasıl yapıldı? A Haber canlı yayınında anlattı

Kripto para dünyası dolandırıcılık gelişmesiyle sarsıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunu kripto para borsası Thodex'te ortaya çıktı.

Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolar kripto varlıkla Arnavutluk'a kaçtığı iddia edildi. Savcılığı soruşturma başlattı. MASAK şirketin hesaplarına el koydu.

Peki kripto para dünyasını sarsan vurgun nasıl yapıldı? Nasıl başladı? Kimler katıldı? Çöküş belirtileri neydi? Paralar nasıl çıkar? Kripto vurgunu nasıl yapıldı? Mağdurlar ne yapacak? Ekonomi Müdürü , canlı yayınında tek tek anlattı.

"FAKİR YATIP ZENGİN KALKMA HAYALİ"

Konuyla ilgili olay yaşanmadan önce de yatırımcılara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Erdem, "Hep ikaz ettiğimiz hep uyardığımız bir konu bu kripto meselesi. Maalesef hepimizin şu anda etrafımızdaki herkesin gündeminde. Temelinde alın teri dökmeden çalışmadan hızla akşam fakir yatıp sabah zengin kalkma hayali var" ifadelerini kullandı.

NASIL BAŞLADI?

* BORSANIN GÖRÜNÜRDEKİ SAHİBİ ADLI BİR ŞİRKET KURDU
* BU ŞİRKET BÜNYESİNDE THODEX ADLI BORSAYI OLUŞTURDU

* BORSAYI TANITABİLMEK İÇİN COINLERİ ÇOK UCUZA SATTI
* AYRICA HEDİYE COİN KAMPANYASI VE MANKENLERLE REKLAMLAR BAŞLATTI

KİMLER KATILDI?

* UCUZ COINE İNANANLAR SİSTEME PARA AKTARDI
* YILLAR İÇİNDE KULLANICI SAYISI 400 BİNİ BULDU

* 391 BİN KİŞİ İSE AKTİF OLARAK KULLANMAYA BAŞLADI
* UCUZ COİNLER İSE BU SÜREÇTE ORTADAN KAYBOLDU

ÇÖKÜŞ BELİRTİLERİ NEYDİ?

* BİR SÜREDİR KULLANICILAR PARALARINI ÇEKMEKTE ZORLANIYORLARDI
* BİR HAFTA ÖNCE PARALAR ÇEKİLEMEZ HALE GELDİ

* ARDINDAN YAPILAN DUYURULAR İLE SİTE KAPANDI
* 20 NİSAN'DA İSE TAMAMEN ERİŞİM ENGELLENDİ

PARALAR NASIL ÇIKAR?

* BORSA SAHİBİ YATIRIMCININ PARASININ KULLANIM HAKKINA SAHİP
* BU PARALARLA DENETİMDEN UZAK KRİPTO PARALAR SATIN ALINIYOR

* BU PARALAR CEP TELEFONUNDAKİ BİR HESAPLA KOLAYCA TAŞINIYOR
* PARALAR İLE DÜNYANIN HER YERİNDE ALIŞVERİŞ YAPMAK MÜMKÜN


MAĞDURLAR NE YAPACAK?

* CUMHURİYET SAVCILIĞI NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAK İDDİASIYLA SORUŞTURMA BAŞLATTI
* MASAK HESAPLARA BLOKE KOYARAK İNCELEME BAŞLATTI

* KİMİN NE KADAR PARASI OLDUĞUNUN TESPİTİ UZUN BİR SÜREÇ
* HUKUKÇULAR MAĞDURİYETİN HEMEN ÇÖZÜLEMEYECEĞİ GÖRÜŞÜNDE

GENÇLER İLGİ GÖSTERİYOR

* 'TEKİ YATIRIMCILARIN % 51.4'Ü 18-24 YAŞ ARALIĞINDA
* KULLANICILARINI % 26.5'İ İSE 25-34 YAŞ ARASINDA
* İŞLEM YAPANLARIN %37.7'Sİ İSTANBUL, %14.5'İ ANKARA VE % 10.4'Ü İSE İZMİR'DE YAŞIYOR
* KONYA %8.1, ADANA %7.2, BURSA %5.8, ANTALYA %5.8, DİYARBAKIR %5.4, GAZİANTEP %2.6 VE KAYSERİ %2.5

Kripto vurgunu nasıl yapıldı? KRİPTO VURGUNU NASIL YAPILDI?

Mağdurlar parasını alabilecek mi? MAĞDURLAR PARASINI ALABİLECEK Mİ?
Thodex vurgununda yeni gelişme! THODEX VURGUNUNDA YENİ GELİŞME!
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