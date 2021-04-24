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Haberler Galeri Son dakika | Thodex vurgununda yeni gelişme! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! İşte kaçış planı

Son dakika | Thodex vurgununda yeni gelişme! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! İşte kaçış planı

Son dakika haberi... Türkiye günlerdir kripto para piyasasından topladığı 2 milyar dolar ile yurt dışına kaçtığı iddia edilen Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'i konuşuyor. Binlerce kişinin mağdur olduğu olayda, yeni gelişmeler de peş peşe yaşanıyor. Hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan Thodex'in sahibi Özer'in kaçış planı belli oldu. WhatsApp yazışmaları ortaya çıkan Özer'in babası da konuştu. İşte 2 milyar dolarlık vurgunun perde arkasında yaşananlar.

Giriş Tarihi: 24.04.2021 08:18 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 09:32
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Son dakika | Thodex vurgununda yeni gelişme! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! İşte kaçış planı

Yaklaşık 400 bin kişiyi mağdur ederek milyonlarca dolarla Arnavutluk'a kaçtığı iddia edilen Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in kaçışının ardındaki sır perdesi aralanıyor.

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Son dakika | Thodex vurgununda yeni gelişme! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! İşte kaçış planı
Faruk Fatih Özer kimseye haber vermeden salı günü İstanbul Havalimanı’ndan uçağa binerek Arnavutluk gitti. Thodex kullanıcıları sosyal medyadan dolandırıldıklarına dair mesajlar paylaşmaya başlamıştı. Ağabey Güven Özer ise son dakikaya kadar evinde bekledi.
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Son dakika | Thodex vurgununda yeni gelişme! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! İşte kaçış planı

Operasyon yapılmadan bir gün önce Hürriyet'e yaptığı açıklamada, kardeşi için "Bizi de vurup gitti" dedi. Bu kırılma noktası oldu. Haberler iyice yayılınca, aile üyelerinin tümü evlerini boşaltarak terk etti. Polis ekiplerinin operasyona başladığı saatlerde aradığımız Güven Özer, üzgün bir sesle "Konuşmak istemiyorum" diyerek telefonu kapattı. Telefonuna bir daha da ulaşılamadı.

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Son dakika | Thodex vurgununda yeni gelişme! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! İşte kaçış planı

SALI GECESİ GİTTİLER
Polis ekipleri Güven Özer ve ailesinin yaşadığı Kurtköy'deki adresleri bastı. Ancak adreslerde kimse bulunamadı. Güven Özer'in, Kurtköy'deki Beyazavler Sitesi'nde bulunan evi 2 yıl önce kiraladığını anlatan site bekçisi Ali Nakay, "En son geçtiğimiz salı günü gördüm. Akşam saatinde siyah takım elbiseli bir kişi geldi. Bahçede bir süre konuştuktan sonra birlikte ayrıldılar. Ondan sonra görmedim. Eşi ve iki çocuğunu alıp buradan ayrılmış. Sabah erken saatte gelen polis ekipleri de evde kimseyi bulamadı" dedi.

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Son dakika | Thodex vurgununda yeni gelişme! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! İşte kaçış planı

EN SON PAZAR GÜNÜ GÖRDÜM
Faruk Fatih Özer'in hakkında yakalama kararı olan babası Zülküf Özer, oğlunun dolandırıcılık yaptığına inanmadığını, tanıyan kimsenin de ihtimal vermediğini söyledi.