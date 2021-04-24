HaberlerGaleriSon dakika | Thodex vurgununda yeni gelişme! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! İşte kaçış planı
Son dakika | Thodex vurgununda yeni gelişme! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! İşte kaçış planı
Son dakika haberi... Türkiye günlerdir kripto para piyasasından topladığı 2 milyar dolar ile yurt dışına kaçtığı iddia edilen Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'i konuşuyor. Binlerce kişinin mağdur olduğu olayda, yeni gelişmeler de peş peşe yaşanıyor. Hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan Thodex'in sahibi Özer'in kaçış planı belli oldu. WhatsApp yazışmaları ortaya çıkan Özer'in babası da konuştu. İşte 2 milyar dolarlık vurgunun perde arkasında yaşananlar.
Giriş Tarihi: 24.04.2021 08:18Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 09:32