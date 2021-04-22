Son dakika: Kripto parada Thodex vurgunu! Mağdurlar parasını alabilecek mi? Kripto Para Araştırma Müdürü Helin Çelik A Haber'de yanıtladı

391 BİN MAĞDUR PARASINI ALABİLECEK Mİ?

Bunu bir avukatın değerlendirmesi daha uygun olur. Eğer platformdan kaynaklı bir hata bir sıkıntı varsa onu şirketin yaptığı açıklama doğrultusunda çünkü 5 gün bu piyasa için çok uzun bir süre. Bu 5 günü hemen birden duyurmaları etik olarak ne derecede doğru bu tartışılır. Şu da yapılabilirdi önceden bir süre verilip biz böyle bir geçiş süreci yapacağız belli cüzdanlara aktarabilirsiniz ya da çekebilirsiniz belli bir gün vermek suretiyle seçenekler sunulabilirdi. Bu yatırımcının en doğal hakkıdır sonuçta.