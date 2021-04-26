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Cenevre öncesi Türkiye’ye ziyaret! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan A Haber’de flaş açıklamalar: Bizim yolumuz iki devlet yoludur

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı , 27-29 Nisan'da yapılacak gayriresmi görüşmeleri için 'ye gidiyor. Peki Ersin Tatar hangi mesajları verecek? Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre görüşmeleri öncesi ’ya geliyor. Kritik ziyaret öncesi canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Tatar, "Biz ilk kez yeni vizyonumuzu anlatmaya gidiyoruz" ifadelerini kullanarak "Bizim yolumuz iki devlet yoludur" dedi.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 26.04.2021 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021
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Cenevre öncesi Türkiye’ye ziyaret! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan A Haber’de flaş açıklamalar: Bizim yolumuz iki devlet yoludur

'ta çözüm arayışı sürüyor. Cumhurbaşkanı , görüşmeleri öncesi 'ya geliyor. Cumhurbaşkanı Tatar, kritik ziyaret öncesi 'e özel açıklamalarda bulundu. Detayları A Haber muhabiri aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Büyük bir gönül rahatlığı içerisinde şu anda ilk Ankara, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile inşallah görüşmem olacak. Ondan sonra Sayın Çavuşoğlu ve ile görüşeceğiz. Bu akşam Ankara'da kalıyorum. Yarın sabah Sayın Çavuşoğlu ile birlikte Cenevre'ye hareket edeceğiz.

CENEVRE'DE YOĞUN PROGRAM

Orada yoğun bir program var. Hem garantör ülkelerle hem ikili taraflar. Hayırlısı olsun diyorum. Biz ilk kez yeni vizyonumuzu anlatmaya gidiyoruz.

"BİZİM YOLUMUZ İKİ DEVLET YOLUDUR"

ile büyük bir uyum içerisinde. Kıbrıs'ta iki ayrı devletin var olması ile ancak bir anlaşma kalıcı ve sürdürülebilir olabilir. Zaten Kıbrıs'ın gerçekleri de budur. Bizim yolumuz iki devlet yoludur.

Rumların, kuzeyde Türk halkını zayıflatmasına müsaade etmeyeceğiz.

Cenevre öncesi Türkiye’ye ziyaret! CENEVRE ÖNCESİ TÜRKİYE'YE ZİYARET!

İNGİLİZ BASINI: İNGİLTERE KKTC'Yİ TANIYABİLİR

İngiltere'den dikkat çeken bir haber geldi. Kıbırıs'ta garantör ülkelerden olan İngiltere medyasında çıkan habere göre İngitere KKTC'yi tanımaya hazırlanıyor. Sunday Express Gazetesi uluslararası gündemi sarsacak bir iddia ortaya attı. Gazetenin haberine göre, İngiliz hükümeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) devlet olarak tanımaya hazırlanıyor.

Gazetenin Cenevre görüşmesi öncesinde bu iddiayı ortaya atması da dikkat çekti. Habere göre uzun yıllardır çözüme muhtaç sorun için İngiltere elini taşın altına sokmaya hazır.

"TARAFSIZ GÖZLE YAKLAŞABİLİRİZ"
Brexit ayrılığının ardından Avrupa Birliği'nden bağmsız hareket etme konusunda istekli olan hükümet, Kıbrıs için, "Hem Rumlara hem de Türklere tarafsız bir gözle yaklaşabilir" anlayışı ile hareket etmek istiyor. Diğer yandan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı Ada'da iki devletli çözüm planının arkasında durmaya çağırdı.

Cenevre öncesi Türkiye’ye ziyaret! CENEVRE ÖNCESİ TÜRKİYE'YE ZİYARET!

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