Cenevre öncesi Türkiye’ye ziyaret! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan A Haber’de flaş açıklamalar: Bizim yolumuz iki devlet yoludur
Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27-29 Nisan'da yapılacak gayriresmi Kıbrıs görüşmeleri için Cenevre'ye gidiyor. Peki Ersin Tatar hangi mesajları verecek? Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre görüşmeleri öncesi Ankara’ya geliyor. Kritik ziyaret öncesi A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Tatar, "Biz ilk kez yeni vizyonumuzu anlatmaya gidiyoruz" ifadelerini kullanarak "Bizim yolumuz iki devlet yoludur" dedi.
Kıbrıs'ta çözüm arayışı sürüyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre görüşmeleri öncesi Ankara'ya geliyor. Cumhurbaşkanı Tatar, kritik ziyaret öncesi A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Detayları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK
Büyük bir gönül rahatlığı içerisinde şu anda ilk Ankara, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile inşallah görüşmem olacak. Ondan sonra Sayın Çavuşoğlu ve Fuat Oktay ile görüşeceğiz. Bu akşam Ankara'da kalıyorum. Yarın sabah Sayın Çavuşoğlu ile birlikte Cenevre'ye hareket edeceğiz.
CENEVRE'DE YOĞUN PROGRAM
Orada yoğun bir program var. Hem garantör ülkelerle hem ikili taraflar. Hayırlısı olsun diyorum. Biz ilk kez yeni vizyonumuzu anlatmaya gidiyoruz.
"BİZİM YOLUMUZ İKİ DEVLET YOLUDUR"
Türkiye Cumhuriyeti ile büyük bir uyum içerisinde. Kıbrıs'ta iki ayrı devletin var olması ile ancak bir anlaşma kalıcı ve sürdürülebilir olabilir. Zaten Kıbrıs'ın gerçekleri de budur. Bizim yolumuz iki devlet yoludur.
Rumların, kuzeyde Türk halkını zayıflatmasına müsaade etmeyeceğiz.
İNGİLİZ BASINI: İNGİLTERE KKTC'Yİ TANIYABİLİR
İngiltere'den dikkat çeken bir haber geldi. Kıbırıs'ta garantör ülkelerden olan İngiltere medyasında çıkan habere göre İngitere KKTC'yi tanımaya hazırlanıyor. Sunday Express Gazetesi uluslararası gündemi sarsacak bir iddia ortaya attı. Gazetenin haberine göre, İngiliz hükümeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) devlet olarak tanımaya hazırlanıyor.
Gazetenin Cenevre görüşmesi öncesinde bu iddiayı ortaya atması da dikkat çekti. Habere göre uzun yıllardır çözüme muhtaç sorun için İngiltere elini taşın altına sokmaya hazır.
"TARAFSIZ GÖZLE YAKLAŞABİLİRİZ"
Brexit ayrılığının ardından Avrupa Birliği'nden bağmsız hareket etme konusunda istekli olan hükümet, Kıbrıs için, "Hem Rumlara hem de Türklere tarafsız bir gözle yaklaşabilir" anlayışı ile hareket etmek istiyor. Diğer yandan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı Ada'da iki devletli çözüm planının arkasında durmaya çağırdı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ziraat GYO halka arz hisse nasıl alınır? Kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Borsada ne zaman işlem görecek?
- Bugün toplantı var mı? 26 Nisan Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- 26 Nisan evde bakım maaşı yatan iller: 2021 Nisan ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı? İşte güncel liste...
- Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Kabine toplantısı olacak mı, var mı? İşte masada yer alan konular...
- 27. dönem POMEM parkur ne zaman? Polislik sınavı ne zaman yapılacak? Gözler Polis Akademisinde...
- Bitcoin düşecek mi, yükselecek mi? Bitcoinde son durum ne? Uzman isimler açıklık getirdi...
- Ünlü oyuncudan veda paylaşımı geldi! Artık ATV ekranlarında olmayacak! Bu kez o isim...
- "Adaletin savunucusu, baltasının hakimiydi" Kuruluş Osman Turgut Alp geri dönecek mi? Müthiş ters köşe...
- Katılım sağlamak yetiyor! 26 gün için ek maaş imkanı! Aylık ödemenin yanında...
- Ziraat GYO halka arz hisse fiyatı ne kadar? Ziraat GYO halka arz hangi bankadan yapılacak? Akbank, İşbankası borsa kodu...
- ÖTV bilmecesi... Sıfır ve ikinci el arabalarda ÖTV indirimi olacak mı? 2021 yılında ÖTV indirimi bu yıl gelir mi, var mı?
- Bankalar ardı ardına duyurdu! Ev alacaklara yüzde 1.37 oranında verilecek! Ziraat Bankası, Halkbank...