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Muhsin Yazıcıoğlu suikastının ispatı! İlk kez açıklandı

Son dakika haberine göre; BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suikastıyla ilgili çok çarpıcı bir gizli tanığın ifadesi ilk kez açıklandı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 25.04.2021
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Muhsin Yazıcıoğlu suikastının ispatı! İlk kez açıklandı

SABAH, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suikastıyla ilgili çok çarpıcı bir gizli tanık ifadesini ilk kez kamuoyuna açıklıyor. SABAH'ın ulaştığı ve soruşturmaya yön verebilecek ifadeye göre; 2014'te 'daki bir FETÖ iddianamesine giren anaokulu öğretmeni gizli tanık Rüzgar adlı kadın, helikopter kazası sonrasında Yazıcıoğlu'nun bir emniyet amiri ile yaptığı konuşmaların örgüt yöneticileri tarafından kendilerine dinlettirildiğini anlattı.

FETÖ'ye ait 'ne bağlı anaokulunda çalışan Rüzgar, "Yazıcıoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi verdikten sonra 'Gelen ekibi gördüm' diyerek telefonu kapattığı konuşmaları dinledik. Ayrıca Yazıcıoğlu'nun adli tıp raporu da bize gösterildi. Vücudundaki darp ve travmaların sonradan oluştuğu raporda belirtiliyordu.

Olay yeri ile alakalı çizimde Yazıcıoğlu'nun verdiği koordinatların dışında 150 metre ileride bir yere sürüklenerek getirildiği gösterildi. Bu 30 Mart 2014 seçiminden önceydi. Maksat cemaat üyelerinin 'ye oy vermelerini engellemekti.


Bunu açıkça söylediler" dedi. O konuşmaları izlettiren ismin ise FETÖ'nün 6 yıl imamlığını yapan imamı Paşa Kama olduğu ortaya çıktı. 2009'da Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.



Başsavcılığı FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması ByLock'tan çıkan mesajlar ve bir itirafçının verdiği bilgiler üzerine Yazıcıoğlu soruşturmasını açmış, birçok delilin elde edilmesinin ardından soruşturma dosyası Kahramanmaraş'a gönderilmişti.



GÖRÜNTÜLER BANKA KASASINDAN ÇIKMIŞTI

2014 yılı Eylül ayında tarafından yürütülen FETÖ'nün çatı iddianamesinin eklerinde yer alan gizli tanık Rüzgar, 'te görev yaptığı sırada örgüt faaliyetlerini ve üyelerini deşifre etmek için 4 sayfalık ifade verdi.

Yazıcıoğlu'nun ölüm öncesi ve sonrası görüntülerinin bulunduğunu bir flash belleğin, 'daki şubesindeki şifreli kasada saklandıktan sonra 'ya götürüldüğü bilgilerini doğrulayan ifade Ankara'da 2014'te alınan gizli tanık Rüzgar'ın anlatımlarıyla netlik kazandı.

öncesinde Siirt'te yapılan "Büyük Güneydoğu Toplantısı"nda hükümetin sözde birçok illegal hareketle doğru yoldan saptığı ve yakın zamanda ile birçok milletvekilinin istifa edeceğini Kama'nın söylediğini belirtti.

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