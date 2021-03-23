Muhsin Yazıcıoğlu suikasında ilk duruşma tamamlandı!

"Bunu kim basına servis etti?" sorusu da yöneltilen sanık, yakın çevresinden de bu soruya çok muhatap olduğunu ancak kendisinin yapmadığını söyledi.

CUMHURBAŞKANINA SUİKAST TİMİNDE BULUNAN SANIK GPS CİHAZININ SÖKÜLMESİNİ İSTEMİŞ

Kaza kırım ekibinde yer alan tutuksuz sanık Cemal Ş. ise 2011 yılında gözaltına alındığından bu yana vermiş olduğu tüm ifadeleri tekrar ettiğini belirterek, hakkındaki takipsizlik kararının ardından yeni delil elde edilmediğini ve bu davanın açılmaması gerektiğini savundu.

FETÖ ile ilgili herhangi bir soruşturma geçirmediğini ekleyen Cemal Ş, mağdur olduğunu ve kendisine kumpas kurulduğunu öne sürdü.



Aydın Özsıcak

Avukat Ekici'nin FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanına suikast timinde yer aldığı gerekçesiyle mahkum edilen sanık Aydın Özsıcak'ın kendisinden helikopterden parça sökülmesini isteyip istemediğini sorması üzerine sanık Cemal Ş, Aydın Özsıcak'ın bir parçanın sökülmesini istediğini ancak bunun uygun olmayacağını söylediğini, Özsıcak'ın da hatıra amacıyla saklamak için istediğini söylediğini, yine bunu uygun olmayacağı için kabul etmediğini aktardığını belirtti.