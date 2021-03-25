Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 12. yılında anılıyor! A Haber helikopterin düştüğü Keş Dağı'nda

Çevrede görevli olmadığı halde enkazı inceleyen FETÖ'cü Yarbay Davut Uçum ve eski astsubay Aydın Özsıcak'ın bölgede delil karartmaya çalıştığı anlaşılmıştı.

Bunun yanı sıra helikopterin düştüğü ilk saatlerde dönemin Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi Müdür Yardımcısı'nın yanlış bilgi vererek arama-kurtarmayı geciktirmeye çalıştığı anlaşılmıştı.

Şu anda Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde soruşturma devam ediyor. 19 sanıklı davanın görülmesine devam ediliyor. FETÖ terör örgütünün Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesinde çok ciddi şekilde parmağı olduğuna dair delillere rastlandı.

Burası oldukça sarp ve kayalık bir bölge. Burada şu anda 40 cm kar var. Araç ile bu bölgeye çıkmak mümkün değil araçlar yolda kalıyor.

O günün şartlarında köylüler bu mesafeyi katetmiş yaklaşık 10 saat boyunca arama kurtarma yapmışlardı."