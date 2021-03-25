25 Mart 2021, Perşembe
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Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 12. yılında anılıyor

'ta 12 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren eski Başkanı merhum 'nda bulunan kabri başında anıldı. muhabiri detayları aktardı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 25.03.2021
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Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 12. yılında anılıyor

'ta 12 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 'nin kurucu Genel Başkanı ve beraberindeki 5 kişi dualarla anıldı.

muhabiri 'nda bulunan kabri başından aktardı.

Genel Başkanvekili , BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma programına katılacak.

Ölümünün 12. yılında anılıyor ÖLÜMÜNÜN 12. YILINDA ANILIYOR

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