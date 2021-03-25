Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 12. yılında anılıyor
Kahramanmaraş'ta 12 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu Tacettin Dergahı'nda bulunan kabri başında anıldı. A Haber muhabiri Özkan Özcan detayları aktardı.
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Kahramanmaraş'ta 12 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi dualarla anıldı.
A Haber muhabiri Özkan Özcan Tacettin Dergahı'nda bulunan kabri başından aktardı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma programına katılacak.