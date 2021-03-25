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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu mesajı

Son dakika haberleri... Başkan , BBP’nin kurucu Başkanı merhum ’nun vefatının yıldönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

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Giriş Tarihi: 25.03.2021 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BBP'nin kurucu Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının yıldönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Türk siyasi hayatında iz bırakan, vatan ve millet sevdalısı bir dava adamı olan Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi vefatının seneidevriyesinde rahmetle yâd ediyorum. Milletimiz merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu, ülkemizin birlik ve beraberliği için bedel ödediği mücadelesi, milli iradeye leke sürdürmeyen tavizsiz duruşu, örnek şahsiyeti, cesareti, yiğitliği ve samimiyeti ile her daim hatırlayacaktır. Türkiye aşığı Muhsin Yazıcıoğlu'na bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, Büyük Birlik Partisi camiasına, sevenlerine ve milletimize baş bağlığı diliyorum."

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