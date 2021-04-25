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FETÖ'cü gizli tanıktan Muhsin Yazıcıoğlu itirafı
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Fetullahçı Terör Örgütü suikastıyla ilgili çok çarpıcı bir gizli tanık ifadesi ortaya çıktı. Soruşturmaya yön verebilecek ifadeye göre; gizli tanık helikopter kazası sonrasında Yazıcıoğlu'nun bir emniyet amiri ile yaptığı konuşmaların örgüt yöneticileri tarafından kendilerine dinlettirildiğini anlattı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.