25 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları FETÖ'cü gizli tanıktan Muhsin Yazıcıoğlu itirafı

FETÖ'cü gizli tanıktan Muhsin Yazıcıoğlu itirafı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.04.2021 14:03
Güncelleme:25.04.2021 14:20
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Fetullahçı Terör Örgütü suikastıyla ilgili çok çarpıcı bir gizli tanık ifadesi ortaya çıktı. Soruşturmaya yön verebilecek ifadeye göre; gizli tanık helikopter kazası sonrasında Yazıcıoğlu'nun bir emniyet amiri ile yaptığı konuşmaların örgüt yöneticileri tarafından kendilerine dinlettirildiğini anlattı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
Muhsin Yazıcıoğlu suikastının ispatı! İlk kez açıklandı MUHSİN YAZICIOĞLU SUİKASTININ İSPATI! İLK KEZ AÇIKLANDI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AKSUNGUR SİHA'dan tam isabet!
AKSUNGUR SİHA'dan tam isabet!
Ermeni çeteleri binlerce kişiyi katletti
Ermeni çeteleri binlerce kişiyi katletti
TBB'den Biden'a tepki
TBB'den Biden'a tepki
Thodex ve VeBitcoin soruşturmaları
Thodex ve VeBitcoin soruşturmaları
Gizli tanıktan Yazıcıoğlu itirafı
Gizli tanıktan Yazıcıoğlu itirafı
Görüntüler paylaşıldı! Terör hedefleri yerle bir edildi
Görüntüler paylaşıldı! Terör hedefleri yerle bir edildi
İletişim Başkanı Altun'dan Ermeni soykırımı iftiralarına videolu cevap
İletişim Başkanı Altun'dan Ermeni soykırımı iftiralarına videolu cevap
Taciz atışı yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Taciz atışı yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Vicdan sızlatan aşı eşitsizliği
Vicdan sızlatan aşı eşitsizliği
Kırmızı Bülten ile aranıyordu! Yurt dışına kaçamadan yakalandı
Kırmızı Bülten ile aranıyordu! Yurt dışına kaçamadan yakalandı
HDP ve CHP'nin soykırım yalanına destekleri
HDP ve CHP'nin "soykırım" yalanına destekleri
Kendi sonunu getirecek
"Kendi sonunu getirecek"
Daha Fazla Video Göster