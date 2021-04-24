Boğaziçi Dayanışma'dan büyük alçaklık! Sözde Ermeni soykırımına destek verdi

AK Parti Sosyal Medya Koordinatörü Ömer Arvas: "Geçtiğimiz aylardaki Boğaziçi Üniversitesi meselesinde olayları büyütebilmek için her yola başvuran oluşumun gerçek yüzü işte bu. HDP ile birebir aynı çizgi.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin: "Hani meselesi sadece rektördü bu arkadaşların? Hadi yanıldınız, en azından yanıldığınızı belirten birkaç cümle söyleyecek misiniz?"

AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kaan: "Mesele Boğaziçi Üniversitesi değil, Sen hala anlamadın mı!"





Gazeteci Nur Özkan Erbay: "Siz kimsiniz? Taşnak Partisi Boğaziçi Şubesi mi?"

(MERVE BİLKAY / SABAH)