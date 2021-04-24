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Boğaziçi Dayanışma'dan büyük alçaklık! Sözde Ermeni soykırımına destek verdi

’deki eylemleri organize eden ; sözde Ermeni soykırımına destek verdi ve ülkemizi hedef aldı. Siyasiler ve gazeteciler; Boğaziçi Dayanışma’nın ülkemizi soykırım yapmakla suçlayan paylaşımına tepki gösterdi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 24.04.2021 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021
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Boğaziçi Dayanışma'dan büyük alçaklık! Sözde Ermeni soykırımına destek verdi

tarafından yapılan açıkalamada; "Şunu unuttunuz ki Ermenilerin imha edilmesi bütün Türkiye'nin yıkımı demektir.' 1915 Ermeni Soykırımı'nın 106'ıncı yıl dönümünde Ermeni halkının acısını paylaşıyor, onurlu direnişlerini saygıyla selamlıyoruz" iddiasında bulundu.


Siyasiler ve gazeteciler; Boğaziçi Dayanışma'nın ülkemizi soykırım yapmakla suçlayan paylaşımına tepki gösterdi.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR...

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil: "Vatan evlatları umarız Melih Bulu'ya gösterilen tepkinin onda birini gösterir şu rezalete #ErmeniSoykırımıYalanı"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: "'ne yapılan rektör ataması sonrası ortalığı karıştıranların, gerçek yüzü... ve 'nin desteklediği ve kışkırttığı Boğaziçi Dayanışması'nın, rezil paylaşımı"

AK Parti Sosyal Medya Koordinatörü Ömer Arvas: "Geçtiğimiz aylardaki Boğaziçi Üniversitesi meselesinde olayları büyütebilmek için her yola başvuran oluşumun gerçek yüzü işte bu. ile birebir aynı çizgi.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin: "Hani meselesi sadece rektördü bu arkadaşların? Hadi yanıldınız, en azından yanıldığınızı belirten birkaç cümle söyleyecek misiniz?"

AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kaan: "Mesele Boğaziçi Üniversitesi değil, Sen hala anlamadın mı!"



Gazeteci Nur Özkan Erbay: "Siz kimsiniz? mi?"

(MERVE BİLKAY / SABAH)

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