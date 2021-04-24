Boğaziçi Dayanışma'dan büyük alçaklık! Sözde Ermeni soykırımına destek verdi
Boğaziçi Üniversitesi’deki eylemleri organize eden Boğaziçi Dayanışma; sözde Ermeni soykırımına destek verdi ve ülkemizi hedef aldı. Siyasiler ve gazeteciler; Boğaziçi Dayanışma’nın ülkemizi soykırım yapmakla suçlayan paylaşımına tepki gösterdi.
Boğaziçi Dayanışma tarafından yapılan açıkalamada; "Şunu unuttunuz ki Ermenilerin imha edilmesi bütün Türkiye'nin yıkımı demektir.' 1915 Ermeni Soykırımı'nın 106'ıncı yıl dönümünde Ermeni halkının acısını paylaşıyor, onurlu direnişlerini saygıyla selamlıyoruz" iddiasında bulundu.
Siyasiler ve gazeteciler; Boğaziçi Dayanışma'nın ülkemizi soykırım yapmakla suçlayan paylaşımına tepki gösterdi.
İŞTE O PAYLAŞIMLAR...
AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil: "Vatan evlatları umarız Melih Bulu'ya gösterilen tepkinin onda birini gösterir şu rezalete #ErmeniSoykırımıYalanı"
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: "Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör ataması sonrası ortalığı karıştıranların, gerçek yüzü... CHP ve İyi Parti'nin desteklediği ve kışkırttığı Boğaziçi Dayanışması'nın, rezil paylaşımı"
AK Parti Sosyal Medya Koordinatörü Ömer Arvas: "Geçtiğimiz aylardaki Boğaziçi Üniversitesi meselesinde olayları büyütebilmek için her yola başvuran oluşumun gerçek yüzü işte bu. HDP ile birebir aynı çizgi.
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin: "Hani meselesi sadece rektördü bu arkadaşların? Hadi yanıldınız, en azından yanıldığınızı belirten birkaç cümle söyleyecek misiniz?"
AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kaan: "Mesele Boğaziçi Üniversitesi değil, Sen hala anlamadın mı!"
Gazeteci Nur Özkan Erbay: "Siz kimsiniz? Taşnak Partisi Boğaziçi Şubesi mi?"
(MERVE BİLKAY / SABAH)
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