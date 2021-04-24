ABD’den 1915 olayları hakkında skandal karar! “Soykırım” diyeceğiz
Son dakika haberleri... ABD Dışişleri 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyacağını duyurdu. Bu karar sonrası gözler ABD Başkanı Joe Biden'a çevrildi. Biden'ın "soykırım" ifadesini kullanıp kullanmayacağı yarın netlik kazanacak.
ABD'den sözde "Ermeni soykırımı" iddialarına ilişkin skandal bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Jalina Porter, Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.
"SOYKIRIM" DİYECEĞİZ
Basın toplantısında sözde 1915 olaylarına ilişkin açıklama yapan Porter, Washington'un 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıdığını açıklayacağını söyledi.
Düzenlediği basın toplantısında detay vermeden açıklama yapan Sözcü Porter, "Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili olarak, yarın bir açıklama bekleyebilirsiniz" dedi.
BIDEN SÖZDE "SOYKIRIM" OLARAK TANIMLAMIŞTI
ABD Başkanı Biden, geçtiğimiz yıl başkan adayı iken yaptığı 1915 olaylarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada yapmıştı.
Joe Biden açıklamasında, olayları sözde 'soykırım' olarak tanımlamış ve başkan seçilmesi halinde bu yöndeki bir Kongre tasarısına destek vereceğini ifade etmişti.
ERDOĞAN İLE BIDEN'DAN KRİTİK GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın, ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde iş birliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususunda mutabık kaldığını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Erdoğan ile Biden arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, liderler, ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde iş birliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususunda mutabık kaldı.
Bşkan Erdoğan, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve ABD'nin Suriye'de PKK/PYD terör örgütüne verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önemli olduğunu ifade etti.
İki lider, haziran ayında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin marjında görüşme konusunda anlaşmaya vardı.
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