ABD’den 1915 olayları hakkında skandal karar! “Soykırım” diyeceğiz

Düzenlediği basın toplantısında detay vermeden açıklama yapan Sözcü Porter, "Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili olarak, yarın bir açıklama bekleyebilirsiniz" dedi.

BIDEN SÖZDE "SOYKIRIM" OLARAK TANIMLAMIŞTI

ABD Başkanı Biden, geçtiğimiz yıl başkan adayı iken yaptığı 1915 olaylarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada yapmıştı.