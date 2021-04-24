Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş "Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım" açıklaması

HEDEFİMİZDE BÖLGEYİ İSTİKRARSIZLIĞA, KAOSA SÜRÜKLEMEYİ AMAÇ EDİNEN TERÖR ÖRGÜTLERİ BULUNUYOR

Bakan Akar, dost ve müttefiklerle koordine edilerek icra edilen bu operasyonların planlama ve icrasında masum insanların, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin korunması için her türlü hassasiyetin gösterildiğinin altını çizerek "Hedefimizde sadece ama sadece, adı değişse de birbirinden farkı olmayan ve bölgeyi istikrarsızlığa, kaosa sürüklemeyi amaç edinen PKK/KCK ve DEAŞ gibi terör örgütleri bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

TSK tarafından terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hâle getiriline kadar azim ve kararlılıkla devam edileceğini ifade eden Bakan Akar, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Teröristler için artık kendilerini rahat hissedecekleri, güvenli bir yer yoktur. Hangi ine girerlerse girsinler, hangi taşın altına saklanırlarsa saklansınlar komandolarımız yani sizler teröristleri bulacak ve etkisiz hâle getireceksiniz. Kahraman Mehmetçik, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla bu operasyonları da alnının akıyla ve başarıyla tamamlayacaktır. Buna inancımız, güvencimiz tamdır."

TSK'nın binlerce yıllık şanlı tarihinden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerleriyle milletinin emrinde, görevinin başında olduğundan kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini dile getiren Bakan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu vesileyle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizi sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla, şükranla anıyorum. Aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Başta operasyona katılan kahraman silah arkadaşlarım olmak üzere şu anda karada, denizde ve havada, zorlu iklim ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan tüm silah ve mesai arkadaşlarımın her birinin alınlarından öpüyor, sizlere kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum."