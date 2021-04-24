TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan ABD'nin 1915 yalanına sert tepki: Hiçbir dayanak yoktur

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 1915 yalanlarına ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Şentop, "1915 olaylarının soykırım olarak görülmesi için hukuki hiçbir dayanak yoktur." dedi.

Mustafa Şentop'un açıklamalarından satır başları;



"İddia edildiği gibi 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değildir.

ABD YÖNETİMİNİN SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI'NI TANIMASI İDDİALARI

ABD'nin 2021'de alacağı siyasi tutum, değişikliğin özde değil yalnızca yeni yönetimin tavrında olduğunu ortaya koyacak.

HUKUKİ TEMELİ YOKTU

Yeni Başkan'ın veya yeni yönetimin önemli arşiv çalışmaları yapıp da yeni belgelere ulaşıp da fikir değişikliğine gittiğine inanan yoktur. Olduğu takdirde siyasi açıklama olarak kalacaktır. Herhangi bir hukuki temeli yoktur.

Ermeni tarafının tarihi gerçeklere aykırı olarak kabullendiği ve diğer ülkelere kabul ettirmeye çalıştığı söylem, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi çabalarına gölge düşürmektedir.





HDP'NİN 1915 OLAYLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMASI

Ne zaman hasımları Türkiye aleyhine bir tavır içine girse HDP onlarla hareket ediyor. Türkiye'de eğer tarihi konular bu şekilde siyasi kararlarla ortaya konacaksa, Türkiye'nin de Amerikan tarihine dair herhalde bir yasama döneminin bütününü kaplayacak kararlar alma zamanı vardır. Bu konuda en kirli tarihi olan ülkelerden birisi de ABD'dir."