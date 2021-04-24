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Son dakika: HDP'den sözde 1915 olaylarına skandal destek! Tepki yağıyor: Peş peşe sert açıklamalar

Son dakika haberine göre örgütü 'ya yakınlığı ile bilinen , asılsız Ermeni soykırımı hakkında skandal bir bildiri yayınladı. Bildiride " Ermeni Soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı." ifadelerine yer verildi. HDP'nin alçak bildirisine sosyal medya üzerinden çok sert tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır. Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur. Sizin tarihiniz, bölücü terör örgütünün tarihidir! Sizi aziz milletimize havale ediyoruz..." dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Tarihi gerçekleri çarpıtmak yerine sırtınızı dayadığınız PKK ve Asala terörü utancıyla yüzleşin" mesajını paylaştı. AK Parti Sözcüsü Çelik ise "PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.04.2021 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021
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Son dakika: HDP'den sözde 1915 olaylarına skandal destek! Tepki yağıyor: Peş peşe sert açıklamalar

Her yıl olduğu gibi 24 Nisan'da 'teki sözde Ermeni soykırımına ilişkin yalan propagandası devam ediyor.

Sözde olaylar için birçok ülkede anma programları düzenlenirken, tarihi belgelerin ışığında haklı davasını sürdüyor.


Ancak Türkiye'de bazı partiler ve sivil toplum kuruluşları bu yalanı meşrulaştırmak için birçok söylemde bulunuyor.

Ülkemizde bu yalana sahip çıkanlar arasında en başta ise 'in siyasi ayağını yürüten var.

HDP her yıl olduğu gibi bu yıl da sözde 1915 olaylarına destek verdi.

SKANDAL BİLDİRİ
Parti sosyal medya hesabından "Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin" isimli bir bildiri yayınladı.

Yayınlanan bildiride "Türkiye Ermeni Soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı." ifadelerine yer verildi.

BİLDİRİDE ALÇAK İFADELER

İşte HDP'nin skandal sözde soykırım bildirisi...

Merkez Yürütme Kurulumuzun açıklaması:

4 Nisan 1915 günü, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin örgütü Teşkilat-ı Mahsusa tarafından 250 Ermeni aydın ve siyasetçi evlerinden alınarak zorla sürgüne gönderildi ve katledildi. Bu tarih, Ermeni Soykırımı'nın başladığı gün oldu. Ermeni halkı, binyıllardır yaşadığı anayurdundan sürülerek, büyük oranda katledildi. Anadolu Hristiyansızlaştırıldı. Soykırım neticesinde mülkiyet ve kültürel varlık kamu iradesiyle el değiştirdi.

ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı.


Ermeni Soykırımı her şeyden önce; insani, hukuki ve toplumsal bir mesele olarak bugün adil bir şekilde yüzleşilmesi ve kabul edilmesi gereken bir meseledir. Bu mesele hem iç siyasi hesaplaşmalara hem de dış siyasetteki politik muhasebe ve konumlanmalara kurban edilecek bir mesele değildir. Bu tarihsel, toplumsal ve insani meselenin, devletlerarası siyasette Türkiye ile yaşanan ilişkilerin ve politik konjonktürün bir sonucu olarak gündeme getirilmesi kabul edilemez. Ermeni Soykırımı bu topraklarda yaşandı ve adaleti bu topraklarda sağlanmalıdır.

Ermeni soykırımı, yüzyılın başında devlet içindeki karanlık odakların ve katliamcı çizginin halklara reva gördüğü bir siyasetin sembolü haline gelmiştir. Rum, Süryani, Keldani, Kürt, Alevi ve Êzidî halklarına reva görülen ve bugün de sürdürülen katliamcı siyasetin şifrelerini ve soykırım mekanizmasının mahiyetini göstermesi açısından oldukça önemlidir. Bu katliam ve kıyım mekanizmasıyla yüzleşmek, Türkiye'nin aydınlık geleceğinin, bir arada ortak yaşamın olmazsa olmazıdır.

106'ncı yıldönümünde bu toprakların kadim halkı olan Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımı, yaşanmış olan büyük felaketi ve insanlık trajedisini yüreğimizde hissediyor, katledilenleri saygı ve rahmetle anıyoruz.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: SİZİ AZİZ MİLLETİMİZE HAVALE EDİYORUZ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP'nin alçak bildirisine sosyal medya üzerinden çok sert tepki gösterdi. Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır. Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur. Sizin tarihiniz, bölücü örgütünün tarihidir! Sizi aziz milletimize havale ediyoruz...

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN TEPKİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'nin 1915 olaylarına yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Çelik, HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 1915 olaylarına ilişkin, "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin" başlığıyla yaptığı açıklamaya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin. PKK'nın yakın coğrafyamızdaki her dinden ve etnik gruptan insanlara dönük katliamlarıyla yüzleşin. Bu söyledikleriniz doğru değil. Durduğunuz yer doğru değil. Çünkü bağlı olduğunuz yer insani değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Tarihi çarpıtarak sadece kendi tarifinizi ifade etmiş olursunuz. Bu kadar hassas bir konuda bu kadar yıkıcı siyaset yine sizden çıktı. Yaptıklarınız herkese ve her şeye haksızlık ve saygısızlıktır." ifadelerini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Nerede bir yıkıcı siyaset varsa ilk destekçisi siz oluyorsunuz. Söylediğiniz şey bir tarih tezi değil, bir siyasi analiz değil, bir siyasi iddia bile değil. Söylediğiniz şey sadece ASALA ve PKK arasındaki ilişkinin sözcülüğünden ibarettir. Asıl utanılması gereken budur."

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: PKK VE ASALA TERÖRÜ UTANCIYLA YÜZLEŞİN
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da HDP'nin paylaşımına tepki göstererek "Tarihi gerçekleri çarpıtmak yerine sırtınızı dayadığınız PKK ve Asala terörü utancıyla yüzleşin" mesajını paylaştı.

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