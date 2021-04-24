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Son dakika: Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonu'ndan yeni görüntüler yayınlandı! PKK hedefleri böyle vuruldu

Son dakika haberine göre TSK'nın ’ın kuzeyinde yürüttüğü operasyon kapsamında, dün gece ’nin ilçesinde konuşlu obüslerle, terör örgütü PKK hedefleri ateş altına alındı. Bölgedeki hareketlilik, ilçe merkezinden de izlendi.

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Giriş Tarihi: 24.04.2021 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021
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Son dakika: Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonu'ndan yeni görüntüler yayınlandı! PKK hedefleri böyle vuruldu

TSK'nın 'ın kuzeyinde dün gece başlattığı, bölgesi ağırlıklı olmak üzere , , , ve bölgelerini kapsayan operasyonda, belirlenen PKK hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu.

Harekâta katılan yaklaşık 50 uçak, sınırı geçip teröristlere bomba yağdırdı. Harekatta, , ve ATAK helikopterleri de görev aldı.

Komandolar helikopterlerle bölgeye indirilirken, sınır hattında görev yapan Mehmetçik de bölgeye geçerek ateş altına alınan alanda, saha temizliği yaptı.

PKK HEDEFLERİ DERECİK'TEN OBÜSLERLE VURULDU
Irak'ın sıfır noktasındaki 'nin ilçesinde de askeri hareketlilik yaşandı. Derecik'te konuşlu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'ndan bölgesine yoğun top atışı yapıldı.

Fırtına obüsleri, koordinatları verilen bölgeleri vurdu. Belirlenen hedeflerin ateş altına alınması, ilçe merkezinden de izlendi.

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