CHP'li Mehmet Sevigen'den Canan Kaftancıoğlu'nun skandal paylaşımına tepki: Allah akıl fikir değil vicdan versin

Sevigen, Kaftancıoğlu'nun paylaşımına dair ise "gündeme gelmek için yaptığını düşünüyorum, kendisi de anne, bu çok acımasızca" diye konuştu.

"CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN BİR BAŞARISI YOKTUR"

Sevigen şöyle konuştu: "Canan Hanım'ın yaptığı ne Allah aşkına? Atatürk'ün kurduğu ve bizim de 80 darbesi sonrası yeniden kurduğumuz CHP'in İstanbul İl Başkanlığı'na hiç yakışmıyor. Sırf kadın olduğu için inanın tolerans görüyor. Bir başarısı da yok. Biz İstanbul'da Cemal Canpolat zamanında 2017 referandumda daha önce "Hayır" çıkardık. İstanbul'da "Hayır" çıkması Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasıdır. Canan Hanım'ın hiçbir başarısı yoktur. Bunu kesin iddia ediyorum. İstanbul sevdalısı olarak İstanbul'da yıllarca il başkanlığı ve milletvekilliği yaptım bunu bilerek söylüyorum."