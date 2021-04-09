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Canan Kaftancıoğlu erkeklerle birlikte cenaze namazı kıldı! Tepki çeken görüntüler

İstanbul İl Başkanı , yardımcısı Kemal Gülhan'ın cenazesinde en ön safta erkeklerele birlikte namaza durdu. Başkanı 'nun yanında saf tutan Kaftancıoğlu'nun görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
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Canan Kaftancıoğlu erkeklerle birlikte cenaze namazı kıldı! Tepki çeken görüntüler

İstanbul İl Başkanı 'nun erkeklerle birlikte aynı safta kılması dikkat çekti.


KAFTANCIOĞLU, ERKEKLERLE AYNI SAFTA NAMAZ KILDI

Canan Kaftancıoğlu; koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan'ın cenaze namazına katıldı.
'nde kılınan cenaze namazına Kaftancıoğlu, Başkanı , Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Gülhan'ın yakınları katıldı. Kaftancıoğlu'nun, ön safta erkeklerle birlikte aynı safta cenaze namazı kılması dikkat çekti.


ERBAŞ: "ERKEKLE KADININ AYNI SAFTA KARIŞIK NAMAZ KILMASI DİNİMİZE UYGUN DEĞİL"

Prof. Dr. , 12 Nisan 2018 tarihinde yaptığı açıklamada; "Erkekle kadının aynı safta karışık namaz kılması dinimize uygun değil" demişti.



KAFTANCIOĞLU: "SOKAKTAN KALDIRSINLAR CENAZELERİMİZİ BE AHMET"

Canan Kaftancıoğlu, 1 Eylül 2016 tarihinde sosyal paylaşım sitesi 'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada; "Sokaktan kaldırsınlar cenazelerimizi be Ahmet (Ahmet Saymadi) Yıllarca dinsiz yaşa sonra git dini ritüellere boğul. (bu da benim vasiyet)" ifadelerini kullanmıştı.

Kaftancıoğlu, söz konusu açıklamasının haber olmasının ardından paylaşımını silmişti.

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