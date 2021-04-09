Canan Kaftancıoğlu erkeklerle birlikte cenaze namazı kıldı! Tepki çeken görüntüler





KAFTANCIOĞLU: "SOKAKTAN KALDIRSINLAR CENAZELERİMİZİ BE AHMET"

Canan Kaftancıoğlu, 1 Eylül 2016 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada; "Sokaktan kaldırsınlar cenazelerimizi be Ahmet (Ahmet Saymadi) Yıllarca dinsiz yaşa sonra git dini ritüellere boğul. (bu da benim vasiyet)" ifadelerini kullanmıştı.

Kaftancıoğlu, söz konusu açıklamasının haber olmasının ardından paylaşımını silmişti.