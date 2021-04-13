'128 milyar dolar' çarpıtmasına yanıt veremedi | A Haber sordu Canan Kaftancıoğlu sustu!

A Haber muhabiri sordu CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu cevap veremedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefet, Merkez Bankası rezervleri üzerinden giriştikleri '128 milyar dolar buhar oldu' yalanını sistematik bir biçimde tekrar ediyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, yaptığı konuşmada bu konuyu yeniden dile getirdi.

A Haber muhabiri, Kaftancıoğlu'nun '128 milyar doları nerede?' sözlerinin üzerine soru yöneltti, ancak Kaftancıoğlu'ndan net bir cevap alamadı.



Kamuoyunun algısını şekillendirmeye yönelik bilinçli iftiralar ile ilgili gerçekler ise rakamlar üzerinden net bir şekilde ortaya çıkıyor.

DİYARBAKIR ANNELERİYLE İLGİLİ SORUYA YANIT VERMEDİ

A Haber muhabiri Kaftancıoğlu'na Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan annelerin eylemine destek veriyor musunuz? diye sordu.

Kaftancıoğlu ise yine bu soruya da kaçamak bir yanıt verip iktidarı adres gösterdi. Bu yanıtın üzerine sorusunu yeniden Kaftancığlu'na yönelten A Haber muhabiri "PKK'ya ne zaman soracaksınız bu annelerin evlatları ne zaman gelecek diye? Diyarbakır anneleri sizi yanlarında göremedi hiç onların yanında mısınız? Diyarbakır demek neden bu kadar zor?" diye sordu.

Ancak Kaftancıoğlu,bu soruya da net bir cevap veremedi.