CHP'li Canan Kaftancıoğlu’ndan Aylan Kurdi'li çirkin paylaşım!









"ÇOK ÇİRKİN"



Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösteren Rumeysa Kadak, "Genel başkanınızın geri göndermekle tehdit ettiği masum insanların trajedileri bile sizin için reklam malzemesi, öyle mi? Çok yazık. Bu bir bebek, bu bir anne trajedisi bunu nasıl görmezsiniz? Bir de bunu paylaşan bir kadın, bir anne!!! Gerçekten çok çirkinsiniz. İdeolojiniz de, sahte gündemleriniz de, yapmacık hareketleriniz de, hiç utanmadan masum bir çocuğun cesedini reklam malzemesi yapabilmeniz de... Hepsi çok çirkin. Çok" dedi.