CHP'li Canan Kaftancıoğlu’ndan Aylan Kurdi'li çirkin paylaşım!
Son dakika haberine göre; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Suriye’deki iç savaştan kaçarak Avrupa’ya geçmek isterken hayatını kaybeden ve cenazesi sahile vuran Aylan Kurdi’nin fotoğrafını paylaşarak "128 Milyar Dolar nerede" diye çirkin bir paylaşım yaptı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından çok çirkin bir paylaşıma imza attı.
Hükümet yetkililerinin açıklamaları ve kendi milletvekilleri İlhan Kesici'nin, Merkez Bankası'nın rezervi kaybolmaz şeklindeki açıklamasına rağmen propagandasını sürdürdü.
Propagandasını sürdürürken, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Avrupa'ya gitmek isterken bindikleri tekne batan ve 2 Eylül 2015 tarihinde cesedi Bodrum'da sahile vuran Aylan Kurdi bebeği de alet etti.
KİRLİ PROPAGANDAYA ALET ETTİ
Canan Kaftancıoğlu, tüm dünyanın gündemine oturan ve düzensiz göçmenlerin yaşadıkları konusunda sembol olan Aylan Kurdi'nin fotoğrafını paylaşarak "128 Milyar Dolar nerede" diye çirkin bir paylaşım yaptı.
BAKAN SELÇUK'TAN TEPKİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya adresinden Canan Kaftancıoğlu'nun çirkin paylaşıma tepki gösterdi.
Bakan Selçuk, "Bir masum çocuğun cansız bedenini kirli ve seviyesiz siyaset anlayışlarına alet edebilecek kadar vicdanları kararmış. Siyaset bu değil, insanlık hiç değil." dedi.
Kaftancıoğlu'nun çirkin paylaşımına başta AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak olmak üzere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.
"ÇOK ÇİRKİN"
Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösteren Rumeysa Kadak, "Genel başkanınızın geri göndermekle tehdit ettiği masum insanların trajedileri bile sizin için reklam malzemesi, öyle mi? Çok yazık. Bu bir bebek, bu bir anne trajedisi bunu nasıl görmezsiniz? Bir de bunu paylaşan bir kadın, bir anne!!! Gerçekten çok çirkinsiniz. İdeolojiniz de, sahte gündemleriniz de, yapmacık hareketleriniz de, hiç utanmadan masum bir çocuğun cesedini reklam malzemesi yapabilmeniz de... Hepsi çok çirkin. Çok" dedi.
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