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MSB paylaştı: Türkiye’nin İlk Amfibi Hücum Gemisi 'Anadolu'da nefes kesen eğitim

, envantere girecek çok maksatlı amfibi hücum gemisi 'Anadolu' için hazırlıkların sürdüğünü, çıkarma gemilerinde ve 'nin helikopterleriyle eğitimler yaptığını bildirdi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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MSB paylaştı: Türkiye’nin İlk Amfibi Hücum Gemisi 'Anadolu'da nefes kesen eğitim

'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Envantere girecek çok maksatlı amfibi hücum gemimiz 'Anadolu' için hazırlıklar sürüyor.

Amfibi Görev Grup Komutanlığı'nın harekâta hazırlık eğitimleri kapsamında çıkarma gemilerimiz, Amfibi Deniz Piyade Tugayı ve Kara Kuvvetleri helikopterleri ile müşterek eğitimler icra etti."

TÜRKİYE'NİN İLK AMFİBİ HÜCUM GEMİSİ: TCG ANADOLU
Yapımına 2016 yılında başlanan , 'nin ilk çok maksatlı amfibi hücum gemisi.

Bir tür savaş gemisi olan TCG Anadolu, denizden karaya asker ve zırhlı araçların çıkarılmasına imkân sağladığı için amfibi gemi olarak adlandırılıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ilk helikopter platformlu çıkartma gemisi olma özelliğine de sahip TCG Anadolu 232 m uzunluğunda, 32 m genişliğinde ve 58 m yüksekliğinde. Üzerindeki 5440 m2'lik uçuş güvertesi 30'dan fazla hava aracını taşıyabiliyor. Bu güverte sayesinde kısa mesafede kalkış ve dikey iniş yapabilen savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları gece-gündüz kullanılabilecek. Toplam 1443 kişilik mürettebat taşıyabilen gemide millî tank ve zırhlı personel araçlarının yer aldığı bir gemi havuzu bulunuyor.

Geminin bir diğer önemli özelliği ise ameliyathane, röntgen cihazları, enfeksiyon odaları, yoğun bakım, yanık ve diş tedavi ünitelerinin yanı sıra en az 30 yatak kapasitesine sahip bir askerî hastane olması. Bu sayede gemi gerektiğinde bine yakın kişiye tıbbi destek sağlayabilecek ve insani yardım operasyonlarında "hastane gemisi" olarak görev yapabilecek.

TCG Anadolu, farklı bölgelerde gerçekleştirilen kara harekâtları sırasında Komutanlığına lojistik destek sağlayacak. Ayrıca farklı ülkelerin hava üslerine bağlı kalınmadan hava harekâtı gerçekleşmesinde ve uzak coğrafyalara insani yardım ulaştırılmasında kullanılacak.

Gemi , ve 'in yanı sıra ile 'nda görev yapabilecek.

Komuta kontrol, muhabere, bilgisayar, istihbarat ve silah sistemlerinin millî olarak geliştirildiği TCG Anadolu gemisinin 2021 yılında denize indirilip Deniz Kuvvetleri Komutanlığında göreve başlaması planlanıyor.

Amfibi Hücum Timleri göreve hazır AMFİBİ HÜCUM TİMLERİ GÖREVE HAZIR
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