MSB paylaştı: Türkiye’nin İlk Amfibi Hücum Gemisi 'Anadolu'da nefes kesen eğitim

Geminin bir diğer önemli özelliği ise ameliyathane, röntgen cihazları, enfeksiyon odaları, yoğun bakım, yanık ve diş tedavi ünitelerinin yanı sıra en az 30 yatak kapasitesine sahip bir askerî hastane olması. Bu sayede gemi gerektiğinde bine yakın kişiye tıbbi destek sağlayabilecek ve insani yardım operasyonlarında "hastane gemisi" olarak görev yapabilecek.