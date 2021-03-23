Son dakika: İstinaf onadı karar Yargıtay'da! Canan Kaftancıoğlu tutuklanacak mı?

4 SUÇTAN CEZALARI ONANSIN

Tebliğnamede, Canan Kaftancıoğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından verilen 8 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasının onanmasını istedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Kaftancıoğlu'na "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis cezasının ise bozularak suçun "suçu ve suçluyu övme" yönünden incelenmesi gerektiğini belirtti. Dosyayla ilgili son kararı temyiz kararını görüşecek Yargıtay 16. Ceza Dairesi verecek.